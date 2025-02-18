Экс-игрок Ворсклы сообщил, что принял решение закончить карьеру

Экс-полузащитник Ворсклы и сборной Узбекистана Санжар Турсунов сообщил в соцсетях о завершении карьеры:

«Я бы хотел объявить, что завершил карьеру в профессиональном футболе. Я хотел бы выразить благодарность всему футбольному сообществу, национальной сборной, всем клубам, за которые я играл на протяжении своей карьеры, моим тренерам, моим одноклубникам и футбольным фанатам».

Узбекский полузащитник провел в Полтаве несколько сезонов с паузой (2014–2015, 2016). В общей сложности он провел за Ворсклу 75 игр и забил 13 голов.

Его последним клубом был Локомотив Ташкент из Узбекистана.