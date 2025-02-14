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Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 17:50 |
177
0

Сухая победа. Ворскла в спарринге обыграла Динамо Батуми

Команда Юрия Максимова сыграла контрольный матч на зимних сборах

14 февраля 2025, 17:50 |
177
0
Сухая победа. Ворскла в спарринге обыграла Динамо Батуми
ФК Ворскла. Юрий Максимов

«Ворскла» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Очередной спарринг подопечные Юрия Максимова провели с клубом «Динамо Батуми» (Грузия).

Чемпионат Грузии проводится по системе «весна-осень». В прошлом сезоне «Динамо Батуми» в 36 играх набрало 55 очков (15 побед,10 ничьих и 11 поражений). В турнирной таблице команда финишировала на четвертом месте.

«Ворскла» одолела соперника, забив в ворота «Динамо Батуми» два безответных мяча. Голы в активе Невина Малыша и Ивана Нестеренко. Для грузинского клуба это поражение стало вторым подряд от представителей УПЛ. В четверг, 13 февраля, динамовцы проиграли луганской «Заре» со счетом 1:2.

Товарищеский матч. 14 февраля. Турция

«Ворскла» (Полтава, Украина) – «Динамо» (Батуми, Грузия) – 2:0

Голы: Малыш, Нестеренко.

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Ворскла Полтава Динамо Батуми Юрий Максимов учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Навин Малыш Иван Нестеренко
Сергей Турчак Источник: Instagram
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