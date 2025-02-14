Сухая победа. Ворскла в спарринге обыграла Динамо Батуми
Команда Юрия Максимова сыграла контрольный матч на зимних сборах
«Ворскла» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Очередной спарринг подопечные Юрия Максимова провели с клубом «Динамо Батуми» (Грузия).
Чемпионат Грузии проводится по системе «весна-осень». В прошлом сезоне «Динамо Батуми» в 36 играх набрало 55 очков (15 побед,10 ничьих и 11 поражений). В турнирной таблице команда финишировала на четвертом месте.
«Ворскла» одолела соперника, забив в ворота «Динамо Батуми» два безответных мяча. Голы в активе Невина Малыша и Ивана Нестеренко. Для грузинского клуба это поражение стало вторым подряд от представителей УПЛ. В четверг, 13 февраля, динамовцы проиграли луганской «Заре» со счетом 1:2.
Товарищеский матч. 14 февраля. Турция
«Ворскла» (Полтава, Украина) – «Динамо» (Батуми, Грузия) – 2:0
Голы: Малыш, Нестеренко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр выделил Дерека Чисору
У киевского клуба теоретически весьма неплохой выбор в домашней лиге