Ханс ФЛИК: «Насчет отмененного гола – я не видел момента»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу в 24-м туре Ла Лиги против «Райо Вальекано».

«Это была очень тяжелая игра против хорошего соперника. Конечно, и футболисты, и тренерский штаб довольны. Не скажу, что это наш максимум, ведь могли сыграть еще лучше, но результат есть.

Девятая игра без поражений – это говорит само за себя. Сегодняшняя победа для нас важна, ведь мы вернули себе первую строчку.

Относительно отмененного гола - я не видел момента, но у нас есть VAR, и я доверяю системе видеоповторов. Это все, что могу сказать о спорных эпизодах», – заявил Флик.

«Барселона» одержала минимальную победу над «Райо Вальекано» со счетом 1:0.