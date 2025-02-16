Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямал не хочет, чтобы клуб подписывал еще одного правого защитника, сообщает EL Nacional.

По информации источника, руководство испанского гранда ищет еще одного игрока на позицию, на который выступает Жюль Кунде, с которым играет на одном фланге 17-летний испанец. В клубе знают о том, что Ламин не считает нужным подписание еще 1 фуллбэка.

В текущем сезоне Жюль Кунде провел 36 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 7 ассистов. Веб-портал Transfermakrt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» активно интересуется полузащитником «Барселоны».