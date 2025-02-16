Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне
Испания
16 февраля 2025, 04:02 |
258
0

Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне

Ламин Ямал не хочет, чтобы клуб подписывал правого защитника

16 февраля 2025, 04:02 |
258
0
Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал и Жюль Кунде

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямал не хочет, чтобы клуб подписывал еще одного правого защитника, сообщает EL Nacional.

По информации источника, руководство испанского гранда ищет еще одного игрока на позицию, на который выступает Жюль Кунде, с которым играет на одном фланге 17-летний испанец. В клубе знают о том, что Ламин не считает нужным подписание еще 1 фуллбэка.

В текущем сезоне Жюль Кунде провел 36 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 7 ассистов. Веб-портал Transfermakrt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» активно интересуется полузащитником «Барселоны».

По теме:
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
Переговоры идут. Челси активно интересуется полузащитником Барселоны
ОФИЦИАЛЬНО. Юный полузащитник Брюгге перешел в клуб УПЛ
Ламин Ямал Жюль Кунде трансферы трансферы Ла Лиги Барселона
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Дубае
Теннис | 15 февраля 2025, 12:12 4
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Дубае
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Дубае

Помимо Элины и Марты, в ОАЭ также выступят Даяна Ястремская и Ангелина Калинина

У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом
Бокс | 15 февраля 2025, 21:16 5
У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом
У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом

Денис получил травму

Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Футбол | 15.02.2025, 20:46
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
Теннис | 15.02.2025, 14:14
Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
Продолжили удачную серию. Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас
Футбол | 16.02.2025, 01:17
Продолжили удачную серию. Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас
Продолжили удачную серию. Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
15.02.2025, 11:47 29
Теннис
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
14.02.2025, 03:01
Футбол
Экс-тренер Динамо назвал игроков, на которых нельзя рассчитывать в клубе
Экс-тренер Динамо назвал игроков, на которых нельзя рассчитывать в клубе
14.02.2025, 15:05 1
Футбол
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
15.02.2025, 00:23
Футбол
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
14.02.2025, 08:58 2
Бокс
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
14.02.2025, 13:33 2
Бокс
Безумные деньги. Источник рассекретил зарплату Шведа в Шахтере
Безумные деньги. Источник рассекретил зарплату Шведа в Шахтере
14.02.2025, 14:11 13
Футбол
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
14.02.2025, 13:38 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем