Переговоры идут. Челси активно интересуется полузащитником Барселоны
Марк Касадо привлекает внимание английского гранда
Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Марк Касадо привлекает внимание лондонского «Челси», сообщает Cadena SER.
По информации источника, английский гранд уже начал переговоры с представителям 21-летнего футболиста. Испанский клуб хочет сохранить своих молодых талантов, в списке которых находится и Марк.
В текущем сезоне Марк Касадо провел 30 матчей на клубном уровне и отдал 6 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» планирует продлить контракт с голкипером-ветераном.
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