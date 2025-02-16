Переговоры идут. Челси активно интересуется полузащитником Барселоны

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Марк Касадо привлекает внимание лондонского «Челси», сообщает Cadena SER.

По информации источника, английский гранд уже начал переговоры с представителям 21-летнего футболиста. Испанский клуб хочет сохранить своих молодых талантов, в списке которых находится и Марк.

В текущем сезоне Марк Касадо провел 30 матчей на клубном уровне и отдал 6 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» планирует продлить контракт с голкипером-ветераном.