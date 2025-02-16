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  4. Переговоры идут. Челси активно интересуется полузащитником Барселоны
Англия
16 февраля 2025, 02:12 |
188
0

Переговоры идут. Челси активно интересуется полузащитником Барселоны

Марк Касадо привлекает внимание английского гранда

16 февраля 2025, 02:12 |
188
0
Переговоры идут. Челси активно интересуется полузащитником Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Касадо

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Марк Касадо привлекает внимание лондонского «Челси», сообщает Cadena SER.

По информации источника, английский гранд уже начал переговоры с представителям 21-летнего футболиста. Испанский клуб хочет сохранить своих молодых талантов, в списке которых находится и Марк.

В текущем сезоне Марк Касадо провел 30 матчей на клубном уровне и отдал 6 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» планирует продлить контракт с голкипером-ветераном.

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Даниил Кирияка Источник: Cadena Ser
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