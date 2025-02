Барселона планирует продлить контракт с голкипером-ветераном

34-летний польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны может продлить контракт с каталонцами еще на год.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Романо, это подтвердил спортивный директор «Барселоны» Деку.

«Если он счастлив в клубе, то и нам такой игрок нужен. Мы готовы продлить с ним сотрудничество еще на год.

Мы пока не говорили, и я не знаю о его планах, но без сомнения, этот разговор состоится в ближайшее время», – прокомментировал Деку.

Летом Войцех Щенсны сообщил, что завершает карьеру. Впоследствии «Барселона» предложила ему вернуться к игре, и он согласился.

