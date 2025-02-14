Барселона планирует продлить контракт с голкипером-ветераном
Войцех Щенсны скорее всего продолжит играть в футболе
34-летний польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны может продлить контракт с каталонцами еще на год.
Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации Романо, это подтвердил спортивный директор «Барселоны» Деку.
«Если он счастлив в клубе, то и нам такой игрок нужен. Мы готовы продлить с ним сотрудничество еще на год.
Мы пока не говорили, и я не знаю о его планах, но без сомнения, этот разговор состоится в ближайшее время», – прокомментировал Деку.
Летом Войцех Щенсны сообщил, что завершает карьеру. Впоследствии «Барселона» предложила ему вернуться к игре, и он согласился.
🔵🔴 Barça director Deco confirms Wojciech Szczesny can stay at the club next year: “If he is happy, he is a player to keep in mind because he can give us a lot next year”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 14, 2025
“I don't know his plans yet. We haven't spoken, but we will surely speak soon”, told Sport. pic.twitter.com/yCGlJRiHWu
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