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Испания
14 февраля 2025, 19:10 |
436
0

Барселона планирует продлить контракт с голкипером-ветераном

Войцех Щенсны скорее всего продолжит играть в футболе

14 февраля 2025, 19:10 |
436
0
Барселона планирует продлить контракт с голкипером-ветераном
Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны может продлить контракт с каталонцами еще на год.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Романо, это подтвердил спортивный директор «Барселоны» Деку.

«Если он счастлив в клубе, то и нам такой игрок нужен. Мы готовы продлить с ним сотрудничество еще на год.

Мы пока не говорили, и я не знаю о его планах, но без сомнения, этот разговор состоится в ближайшее время», – прокомментировал Деку.

Летом Войцех Щенсны сообщил, что завершает карьеру. Впоследствии «Барселона» предложила ему вернуться к игре, и он согласился.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Фабрицио Романо Войцех Щенсны продление контракта
Александр Сильченко Источник: Фабрицио Романо
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