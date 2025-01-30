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Лига чемпионов
30 января 2025, 01:41 | Обновлено 30 января 2025, 02:00
119
0

Прощание с Лигой чемпионов. Известна оценка Цыганкова за матч с Арсеналом

Виктор Цыганков провел на поле 68 минут

30 января 2025, 01:41 | Обновлено 30 января 2025, 02:00
119
0
Прощание с Лигой чемпионов. Известна оценка Цыганкова за матч с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В среду, 29 января, состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Жироной» и «Арсеналом».

Поединок прошел на Монтиливи в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Гости одолели хозяев поля со счетом 2:1.

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков провел на поле 68 минут, без результативных действий. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.5 балла из 10 возможных, WhoScored дал Виктору 6.6 балла. Лучшим игроком матча по версии SofaScore был признан вратарь «Жироны» Пау Лопес с оценкой 7.8. От WhoScored признание получил вингер гостей Итан Нванери с оценкой 7.7.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» без Зинченко победил «Жирону».

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Виктор Цыганков Арсенал Лондон Жирона Лига чемпионов оценки WhoScored SofaScore Итан Нванери Пау Лопес
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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