Прощание с Лигой чемпионов. Известна оценка Цыганкова за матч с Арсеналом

В среду, 29 января, состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Жироной» и «Арсеналом».

Поединок прошел на Монтиливи в Жироне.

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Гости одолели хозяев поля со счетом 2:1.

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков провел на поле 68 минут, без результативных действий. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.5 балла из 10 возможных, WhoScored дал Виктору 6.6 балла. Лучшим игроком матча по версии SofaScore был признан вратарь «Жироны» Пау Лопес с оценкой 7.8. От WhoScored признание получил вингер гостей Итан Нванери с оценкой 7.7.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» без Зинченко победил «Жирону».