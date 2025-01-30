Прощание с Лигой чемпионов. Известна оценка Цыганкова за матч с Арсеналом
Виктор Цыганков провел на поле 68 минут
В среду, 29 января, состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Жироной» и «Арсеналом».
Поединок прошел на Монтиливи в Жироне.
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Гости одолели хозяев поля со счетом 2:1.
Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков провел на поле 68 минут, без результативных действий. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.5 балла из 10 возможных, WhoScored дал Виктору 6.6 балла. Лучшим игроком матча по версии SofaScore был признан вратарь «Жироны» Пау Лопес с оценкой 7.8. От WhoScored признание получил вингер гостей Итан Нванери с оценкой 7.7.
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» без Зинченко победил «Жирону».
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