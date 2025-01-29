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Лига Чемпионов
Жирона
29.01.2025 22:00 – FT 1 : 2
Арсенал
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Лига чемпионов
29 января 2025, 23:55 | Обновлено 30 января 2025, 00:00
197
0

Цыганков не помог. Арсенал без Зинченко победил Жирону

«Канониры» напрямую проходят в 1/8 финала

29 января 2025, 23:55 | Обновлено 30 января 2025, 00:00
197
0
Цыганков не помог. Арсенал без Зинченко победил Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

В среду, 29 января, проходил матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Жироной» и «Арсеналом».

Игру принимал Монтиливи в Жироне.

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Первый тайм матча окончился позитивным результатом для «Арсенала», хотя форвард хозяев поля Арно Данжума пытался усложнить задачу «канониров» по выходу в 1/8 финала Лиги чемпионов. На гол нидерландца, забитый на 28-й минуте, своими голами ответили Жоржиньо и Нванери, после чего команды ушли на перерыв при счете 1:2.

Второй тайм прошел под практически полным контролем гостей, который не конвертировался в голы, а вот форвард хозяев Стуани забил гол на 76-й минуте матча, который впоследствии отменили из-за офсайда. На 3 добавленной ко второму тайму минуте вингер «канониров» Рахим Стерлинг не реализовал пенальти.

По итогам основного раунда «Арсенал» с 19 очками занял 3-е место и напрямую прошел в 1/8 финала турнира, а «Жирона» с 3 очками расположилась на 33-м месте и покинула турнир.

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков провел на поле 68 минут, результативными действиями не отличился. Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко на поле не появился.

Лига чемпионов. 8-й тур

Жирона – Арсенал – 1:2

Голы: Данжума, 28 – Жоржиньо, 37, Нванери, 42

Предупреждения: Якобишвили, 51, Порту, 79, Стуани, 90+3 – Стерлинг, 70, Райс, 90+3

Жирона: Пау Лопес, Франсес, Хуанпе, Якобишвили, Арнау Мартинес, Иван Мартин (Ван де Бек, 68), Ромеу (Эррера, 57), Данжума, Асприлья (Солис, 57), Цыганков (Порту, 68), Руиз (Стуани, 57)

Арсенал: Нето, Калафьори (Льюис-Скелли, 70), Салба, Габриэль, Парти (Тимбер, 46), Мерино, Эдегор, Жоржиньо, Стерлинг, Троссард (Хаверц, 70), Нванери

Фото матча:

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Арсенал Лондон Жирона Лига чемпионов Итан Нванери Жоржиньо Александр Зинченко Виктор Цыганков Арно Данжума Груневелд
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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