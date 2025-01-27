В среду, 29 января, состоится матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Жирона» и «Арсенал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Монтильиви», который находится в Жироне

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Жирона – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция