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Жирона
29.01.2025 22:00 - : -
Арсенал
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Лига чемпионов
27 января 2025, 17:25 |
72
0

Жирона – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 29 января в 22:00 по Киеву

27 января 2025, 17:25 |
72
0
Жирона – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В среду, 29 января, состоится матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Жирона» и «Арсенал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Монтильиви», который находится в Жироне

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Жирона – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Арсенал
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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