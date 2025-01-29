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Жирона
29.01.2025 22:00 - : -
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Лига чемпионов
29 января 2025, 02:51 |
19
0

Жирона – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 29 января в 22:00 по Киеву

29 января 2025, 02:51 |
19
0
Жирона – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января на «Монтиливи» пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Жирона» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда стала неким калифом на час в испанском футболе. Точнее, на сезон, прошлый, причем, поначалу лидируя, все равно выскочки закончили третьими - и Реал, и Барселона в итоге набрали больше очков. Но все равно опередить Атлетико и прочих стало невероятным прорывом, вот только, как и ожидалось, разовым. Продав ведущих футболистов, жирондинцы откатились ближе к середине таблицы. Хотя все равно получается оставаться в числе претендентов на места в зоне еврокубков. Где провал у подопечных Мичела Санчеса, так это в Лиге чемпионов. Выиграли только там, где уже невозможно было потерять очки, со Слованом дома, но проиграли всем остальным, даже Штурму. В прошлом туре с Миланом тоже все закончилось 0:1.

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Арсенал

Клуб прибавил при Артете - в последние пару сезонов он стали главной угрозов для Манчестер Сити. Но все же никак не удавалось подтвердить выросший уровень каким-то актуальным трофеем. В нынешнем сезоне в кубке в большинстве проиграли нынешнему кризисному Манчестер Юнайтед. А в Кубке Лиги, дойдя до полуфинала, проиграли первый матч Ньюкаслу, причем 0:2 - шансы на камбэк невысоки, тем более что и соперник неплох, и сами канониры и в АПЛ допускают осечки, из-за чего они уже не столько гонятся за нынешним лидером, Ливерпулем, сколько стараются остаться вторыми - конкурентов хватает. В любом случае, сейчас больше внимания поглощено именно этим турниром. Ведь в Лиге чемпионов проход в плей-офф обеспечили еще в 2024-м году, выиграв четырежды при единственном поражении, в Милане Интеру. На прошлой неделе с загребским Динамо была новая уверенная победа, на этот раз 3:0.

Статистика личных встреч

Впервые английский гранд приедет к дебютанту еврокубков из Каталонии.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что испанцы даже за ничью напоследок зацепятся. Ставим на то, что англичане, что более опытны и верят в себя, победят тут даже просто на классе (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Жирона
29 января 2025 -
22:00
Арсенал
Перемога Арсенала 1.60 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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