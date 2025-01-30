Жирона – Арсенал – 1:2. Быстрый камбек канониров. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25
29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Арсенал.
Поединок прошел на стадионе Монтиливи в Каталонии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу канониров.
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Голами за гостей отличились Жоржиньо и Итан Нванери, а красно-белых единственный мяч на счету Арно Данжумы.
Украинский вингер хозяев Виктор Цыганков отыграл 68 минут и был заменен, а защитник лондонцев Александр Зинченко просидел все противостояние на скамейке запасных.
Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января
Жирона (Испания) – Арсенал (Лондон) – 1:2
Голы: Данжума, 28 – Жоржиньо, 38 (пен.), Нванери, 42
Видеообзор матча:
События матча
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