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Лига Чемпионов
Жирона
29.01.2025 22:00 – FT 1 : 2
Арсенал
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Лига чемпионов
30 января 2025, 06:13 |
186
0

Жирона – Арсенал – 1:2. Быстрый камбек канониров. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25

30 января 2025, 06:13 |
186
0
Жирона – Арсенал – 1:2. Быстрый камбек канониров. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Мичел

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Арсенал.

Поединок прошел на стадионе Монтиливи в Каталонии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу канониров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Голами за гостей отличились Жоржиньо и Итан Нванери, а красно-белых единственный мяч на счету Арно Данжумы.

Украинский вингер хозяев Виктор Цыганков отыграл 68 минут и был заменен, а защитник лондонцев Александр Зинченко просидел все противостояние на скамейке запасных.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Жирона (Испания) – Арсенал (Лондон) – 1:2

Голы: Данжума, 28 – Жоржиньо, 38 (пен.), Нванери, 42

Видеообзор матча:

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Итан Нванери (Арсенал).
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Арсенал).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Арно Грёневельд (Жирона).
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Жоржиньо Арсенал Лондон Лига чемпионов видео голов и обзор Жирона Арно Данжума Груневелд пенальти Итан Нванери Александр Зинченко Виктор Цыганков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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