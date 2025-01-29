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Лига Европы
29 января 2025, 19:44 | Обновлено 29 января 2025, 20:17
1545
2

ШОВКОВСКИЙ – о последнем матче Лиги Европы, травмированных и уходе Бущана

Тренер ответил на вопросы журналистов перед последним матчем еврокубков

29 января 2025, 19:44 | Обновлено 29 января 2025, 20:17
1545
2
ШОВКОВСКИЙ – о последнем матче Лиги Европы, травмированных и уходе Бущана
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Наставник Динамо Александр Шовковской пообщался с журналистами перед последним матчем основного этапа Лиги Европы против РФШ (Латвия).

Игра состоится 30 января, начало в 22:00.

– Вернулся к тренировкам Бражко. Как чувствует себя Попов? Какая кадровая ситуация в команде?

– Да, у нас есть кадровые проблемы. К сожалению, не очень приятные – мы не можем рассчитывать на нескольких игроков, претендующих на попадание в основной состав. Это не прибавляет нам баллов. Но у нас команда, и мы готовимся к предстоящей игре. Что касается футболистов, то в поединке с РФШ мы не сможем рассчитывать на Попова, Буяльского, Шапаренко, Бражко и Дубинчака.

– Как вы мотивируете команду на последний матч в Лиге Европы, учитывая, что турнирных задач у вас уже нет?

– Мы откровенно провалили этот турнир, объективно говоря. Я говорил ребятам о том, что они в каждой игре должны доказывать в первую очередь то, что такое стечение произошедших обстоятельств - это случайность. У нас есть свое лицо, мы можем меняться при тех или иных обстоятельствах, но желания, внутренняя мотивация команды, а также мотивация каждого игрока должны быть отдельно на самом высоком уровне. Эта игра с турнирной точки зрения не имеет значения, а с точки зрения имиджа – имеет большое принципиальное значение.

– Для вас как для главного тренера «Динамо» это первый полноценный еврокубковый сезон. Он получился довольно длительным, поскольку команда стартовала со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, и завтрашняя игра с РФШ будет уже 14-й в еврокубках в нынешнем сезоне. Как менялся Шовковский-тренер от первой игры до настоящего времени?

– Мы пока не подводим никаких итогов, а готовимся к игре. Поэтому эта пресс-конференция не относительно моей готовности и изменений, а будущей игры. К каждому матчу мы готовимся по отдельности, изучая соперника и нарабатывая свои моменты.

– Букмекеры считают «Динамо» фаворитом в предстоящей игре, но РФШ всех удивила в прошлом туре, обыграв «Аякс». Что вы можете сказать о сопернике? Какие сильные стороны у них, поразили ли вас?

– У букмекеров своя работа, у нас – своя. На поле выходят две команды и именно там решают, кто сильнее. Это первое, что я хочу сказать. Что касается РФШ, то это довольно молодая команда, основанная недавно, но последние пять лет она борется за чемпионство, имея фактически единственного конкурента – ФК «Рига». За последние годы они завоевали шесть титулов, и очень большая пропасть между двумя лидерами латвийского футбола и другими командами. Поэтому я могу сказать, что наш статус фаворита ни в коем случае не влияет на отношение к сопернику. Мы с уважением относимся к любой команде, но на футбольном поле победитель должен быть только один.

– Хочется также вспомнить о вашей встрече с Марисом Верпаковскисом. Насколько приятно вспомнить былые времена с экспортерами по «Динамо»?

– То, что было, уже в прошлом. В последний раз я его видел, если не ошибаюсь, в прошлом году, когда мы встречались на зимних сборах в товарищеском матче.

– После того, как Бущан все ближе к Саудовской Аравии, определились ли вы с иерархией остающихся в вашем распоряжении голкиперов?

– У нас в команде есть около 30 игроков, и все они являются игроками основного состава. Также есть 11 игроков стартового состава, начинающих каждый отдельный матч со стартовых минут. И ни одному из футболистов не гарантировано место в стартовом составе. Они понимают это и уже привыкли к тому, что есть определенная ротация, и они должны чувствовать себя частью команды. Если мы говорим непосредственно о вратарях, то здесь ситуация несколько иначе, поскольку голкиперам важно постоянно играть, но, опять же, готовы все, чтобы в любой выйти на поле. И я доволен их действиями в тренировочном процессе.

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Динамо Киев видео Лига Европы РФШ Рига Динамо - РФШ Александр Шовковский пресс-конференция Георгий Бущан
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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sahka1981
Вже і Буяльський не зіграє? Плюс Шапа, Бражко, Дубінчак, Попов. Не гуд звісно розклад...
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+2
Pavel_i_CO
Забагато травм в середній вертикалі
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+1
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