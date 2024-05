Стала известна соперница Ястремской в 1/16 финала супертурнира в Риме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) узнала соперницу в 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия).

В 3-м раунде престижных соревнований в столице Италии украинка сыграет против 2-й ракетки мира Арины Соболенко, которая в 1/32 финала выбила Кэти Волынец (США, WTA 109) за 2 часа и 17 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала

Кэти Волынец (США) – Арина Соболенко [2] – 6:4, 3:6, 2:6

Это была первая встреча соперниц.

Ранее Ястремская и Соболенко играли между собой трижды. Даяна выиграла все 3 очных поединка.

В своем стартовом матче в Риме Даяна выиграла у Лауры Зигемунд.

Finishing Strong 💪@SabalenkaA wins 🔟 of the last 13 games to defeat a determined Volynets 4-6, 6-3, 6-2.#IBI24 pic.twitter.com/JRRcLv22j7