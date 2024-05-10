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  4. «Легендарный». Стало известно, кто прокомментирует финал Кубка Украины
Кубок Украины
10 мая 2024, 20:13 |
1109
2

«Легендарный». Стало известно, кто прокомментирует финал Кубка Украины

Работать будут Денис Босянок и Роман Бебех

10 мая 2024, 20:13 |
1109
2
«Легендарный». Стало известно, кто прокомментирует финал Кубка Украины
ФК Шахтер

Украинская ассоциация футбола сообщила о том, что 15 мая финал Кубка Украины между «Ворсклой» и «Шахтером» прокомментирует дуэт Денис Босянок – Роман Бебех.

УАФ отметила возвращение Босянка к работе словами «пригласили легендарного». Денис Босянок после начала полномасштабного вторжения ушел в ВСУ и не работал комментатором.

«Первый с начала полномасштабного вторжения большой украинский финал УАФ и ICTV2 будет комментировать Денис Босянок, который в 2022 году сменил комментаторское дело на военное».

«Он будет работать в паре с блогером и футбольным комментатором Романом Бебехом», – отметили в УАФ.

«С большим удовольствием проведу несколько часов на футбольном матче и поработаю для всех телезрителей ICTV2 и футбольного сообщества Украины. Тем более, этот матч объявлен Матчем благодарности Силам обороны Украины», – сказал Босянок.

Матч покажет канал ICTV2.

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Кубок Украины по футболу Роман Бебех Денис Босянок Ворскла Полтава Шахтер Донецк Ворскла - Шахтер
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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a.fedorenko1953
Я , мабуть, на старість   не взмозі зрозуміти  значеня поняття   "легендарний"  (((
 Була  легендарна тачанка у батька Махно, був легендарний тренер Лобан  ( В.Лобановський)  . Питання , яким раком до цього    Бебех , та Босяніг, хто знає , хай пояснить вболівальнику з 64 - го року.  Та то таке .... 
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+2
PUMA
Бебех,опять будет облизывать крыс?
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+2
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