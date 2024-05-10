«Легендарный». Стало известно, кто прокомментирует финал Кубка Украины

Украинская ассоциация футбола сообщила о том, что 15 мая финал Кубка Украины между «Ворсклой» и «Шахтером» прокомментирует дуэт Денис Босянок – Роман Бебех.

УАФ отметила возвращение Босянка к работе словами «пригласили легендарного». Денис Босянок после начала полномасштабного вторжения ушел в ВСУ и не работал комментатором.

«Первый с начала полномасштабного вторжения большой украинский финал УАФ и ICTV2 будет комментировать Денис Босянок, который в 2022 году сменил комментаторское дело на военное».

«Он будет работать в паре с блогером и футбольным комментатором Романом Бебехом», – отметили в УАФ.

«С большим удовольствием проведу несколько часов на футбольном матче и поработаю для всех телезрителей ICTV2 и футбольного сообщества Украины. Тем более, этот матч объявлен Матчем благодарности Силам обороны Украины», – сказал Босянок.

Матч покажет канал ICTV2.