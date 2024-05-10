«Легендарный». Стало известно, кто прокомментирует финал Кубка Украины
Работать будут Денис Босянок и Роман Бебех
Украинская ассоциация футбола сообщила о том, что 15 мая финал Кубка Украины между «Ворсклой» и «Шахтером» прокомментирует дуэт Денис Босянок – Роман Бебех.
УАФ отметила возвращение Босянка к работе словами «пригласили легендарного». Денис Босянок после начала полномасштабного вторжения ушел в ВСУ и не работал комментатором.
«Первый с начала полномасштабного вторжения большой украинский финал УАФ и ICTV2 будет комментировать Денис Босянок, который в 2022 году сменил комментаторское дело на военное».
«Он будет работать в паре с блогером и футбольным комментатором Романом Бебехом», – отметили в УАФ.
«С большим удовольствием проведу несколько часов на футбольном матче и поработаю для всех телезрителей ICTV2 и футбольного сообщества Украины. Тем более, этот матч объявлен Матчем благодарности Силам обороны Украины», – сказал Босянок.
Матч покажет канал ICTV2.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Рома» не сумела удержать победу и прервать невероятную серию немецкой команды
У Гарри 249 голов в топ-5 чемпионатах Европы, но ни одного командного трофея...
Була легендарна тачанка у батька Махно, був легендарний тренер Лобан ( В.Лобановський) . Питання , яким раком до цього Бебех , та Босяніг, хто знає , хай пояснить вболівальнику з 64 - го року. Та то таке ....