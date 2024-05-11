ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
10 мая жиронцы упустили победу в матче 35-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (2:2)
10 мая состоялся матч 35-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Алавес» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:2.
Украинские футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок, а Цыганков был заменен на 73-й минуте на Пабло Торре.
Второй гол гости пропустили на 90+9-й минуте. Дубль оформил Хон Гуриди.
Довбик в этот момент отрабатывал в защите и наблюдал за тем, как мяч пересекает линию ворот. Украинец свалился на газон после забитого мяча.
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
Видео гола Алавеса на 90+9-й минуте в ворота Жироны
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок за титул Лиги конференций может не состояться в Греции, а пройти в Венгрии
У Гарри 249 голов в топ-5 чемпионатах Европы, но ни одного командного трофея...