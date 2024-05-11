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  4. ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
Испания
11 мая 2024, 00:48 |
1257
0

ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте

10 мая жиронцы упустили победу в матче 35-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (2:2)

11 мая 2024, 00:48 |
1257
0
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

10 мая состоялся матч 35-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Алавес» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинские футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок, а Цыганков был заменен на 73-й минуте на Пабло Торре.

Второй гол гости пропустили на 90+9-й минуте. Дубль оформил Хон Гуриди.

Довбик в этот момент отрабатывал в защите и наблюдал за тем, как мяч пересекает линию ворот. Украинец свалился на газон после забитого мяча.

ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте

Видео гола Алавеса на 90+9-й минуте в ворота Жироны

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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