Впервые за 21 год. Определен второй клуб, который вышел в Серию А 2024/25

Итальянский клуб «Комо» вышел в Серию А по итогам сезона 2023/24 во втором по силе дивизионе Италии (Серии В).

«Комо», инвестором которого является легендарный француз Тьерри Анри, занял второе место в Серии В, набрав 73 очка и опередив «Венецию» (70).

Коучем команды является Сеск Фабрегас, однако его нельзя назвать главным тренером, поскольку у именитого испанца нет тренерской лицензии.

«Комо» впервые с сезона 2002/03 квалифицировался в элитную лигу страны.

В Серию А 2024/25 выйдет еще один коллектив. Путевку будет разыграна между 6 командами. «Венеция» и «Кремонезе» начнут выступления с 1/2 финала плей-офф, а «Катандзаро», «Палермо», «Сампдория» и «Брешия» – с 1/4 финала.

Серию В 2023/24 выиграла «Парма», которая первой гарантировала себе участие в Серии А.

Итоговая таблица Серии В 2023/24