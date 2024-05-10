Впервые за 21 год. Определен второй клуб, который вышел в Серию А 2024/25
«Комо» по итогам сезона 2023/24 занял второе место в Серии В
Итальянский клуб «Комо» вышел в Серию А по итогам сезона 2023/24 во втором по силе дивизионе Италии (Серии В).
«Комо», инвестором которого является легендарный француз Тьерри Анри, занял второе место в Серии В, набрав 73 очка и опередив «Венецию» (70).
Коучем команды является Сеск Фабрегас, однако его нельзя назвать главным тренером, поскольку у именитого испанца нет тренерской лицензии.
«Комо» впервые с сезона 2002/03 квалифицировался в элитную лигу страны.
В Серию А 2024/25 выйдет еще один коллектив. Путевку будет разыграна между 6 командами. «Венеция» и «Кремонезе» начнут выступления с 1/2 финала плей-офф, а «Катандзаро», «Палермо», «Сампдория» и «Брешия» – с 1/4 финала.
Серию В 2023/24 выиграла «Парма», которая первой гарантировала себе участие в Серии А.
Итоговая таблица Серии В 2023/24
🥰🤝 @Como_1907 💙 pic.twitter.com/7fSSmqLQgF— Lega Serie A (@SerieA) May 10, 2024
WE 🅰️RE COMO ⚪️🔵 pic.twitter.com/wlHeWdiIC7— Como1907 (@Como_1907) May 10, 2024
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