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Италия
10 мая 2024, 23:51 | Обновлено 10 мая 2024, 23:54
1226
1

Впервые за 21 год. Определен второй клуб, который вышел в Серию А 2024/25

«Комо» по итогам сезона 2023/24 занял второе место в Серии В

10 мая 2024, 23:51 | Обновлено 10 мая 2024, 23:54
1226
1
Впервые за 21 год. Определен второй клуб, который вышел в Серию А 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский клуб «Комо» вышел в Серию А по итогам сезона 2023/24 во втором по силе дивизионе Италии (Серии В).

«Комо», инвестором которого является легендарный француз Тьерри Анри, занял второе место в Серии В, набрав 73 очка и опередив «Венецию» (70).

Коучем команды является Сеск Фабрегас, однако его нельзя назвать главным тренером, поскольку у именитого испанца нет тренерской лицензии.

«Комо» впервые с сезона 2002/03 квалифицировался в элитную лигу страны.

В Серию А 2024/25 выйдет еще один коллектив. Путевку будет разыграна между 6 командами. «Венеция» и «Кремонезе» начнут выступления с 1/2 финала плей-офф, а «Катандзаро», «Палермо», «Сампдория» и «Брешия» – с 1/4 финала.

Серию В 2023/24 выиграла «Парма», которая первой гарантировала себе участие в Серии А.

Итоговая таблица Серии В 2023/24

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
це той Комо з того міста, де Соловйову на клик дали з його нерухомістю
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