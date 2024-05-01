Известный итальянский клуб вернулся в Серию А
«Парма» досрочно оформила повышение в классе
Стал известен первый клуб Серии В, оформивший повышение в элиту итальянского футбола.
В матче 36-го тура Серии В «Парма» сыграла вничью с «Бари» (1:1), что стало достаточным для «крестоносцев», чтобы гарантировать себе 1-2 место в турнирной таблице, что позволяет напрямую выйти в Серию А.
Таким образом, «Парма» вернется в элиту итальянского футбола, где последний раз играла еще в сезоне 2020-21.
Ранее «Лестер» досрочно выиграл Чемпионшип и вернулся в Английскую Премьер-лигу.
𝗜𝘁'𝘀 𝗣𝗮𝗿𝗺𝗔𝗴𝗮𝗶𝗻! 🥹💛💙#parmAgain #ForzaParma pic.twitter.com/S5em5q56Fr— 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟏𝟑 (@1913parmacalcio) May 1, 2024
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