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Италия
01 мая 2024, 21:43 | Обновлено 01 мая 2024, 22:01
3266
3

Известный итальянский клуб вернулся в Серию А

«Парма» досрочно оформила повышение в классе

01 мая 2024, 21:43 | Обновлено 01 мая 2024, 22:01
3266
3
Известный итальянский клуб вернулся в Серию А
ФК Парма

Стал известен первый клуб Серии В, оформивший повышение в элиту итальянского футбола.

В матче 36-го тура Серии В «Парма» сыграла вничью с «Бари» (1:1), что стало достаточным для «крестоносцев», чтобы гарантировать себе 1-2 место в турнирной таблице, что позволяет напрямую выйти в Серию А.

Таким образом, «Парма» вернется в элиту итальянского футбола, где последний раз играла еще в сезоне 2020-21.

Ранее «Лестер» досрочно выиграл Чемпионшип и вернулся в Английскую Премьер-лигу.

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Серия B Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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T-800
Хай щастить
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0
ash
Ура! Нарешті!
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0
OKs100
Хотелось бы чтобы в Серию А поднялся также другой легендарный клуб - Катандзаро, хотя другой не менее легендарный Комо 1907 уже почти точно проходит.
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-1
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