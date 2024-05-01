Известный итальянский клуб вернулся в Серию А

Стал известен первый клуб Серии В, оформивший повышение в элиту итальянского футбола.

В матче 36-го тура Серии В «Парма» сыграла вничью с «Бари» (1:1), что стало достаточным для «крестоносцев», чтобы гарантировать себе 1-2 место в турнирной таблице, что позволяет напрямую выйти в Серию А.

Таким образом, «Парма» вернется в элиту итальянского футбола, где последний раз играла еще в сезоне 2020-21.

Ранее «Лестер» досрочно выиграл Чемпионшип и вернулся в Английскую Премьер-лигу.