Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25
Англия
27 апреля 2024, 01:00 |
439
0

Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25

«Лестер» вернется в элитный дивизион Англии, «лисы» гарантировали как минимум 2-е место

27 апреля 2024, 01:00 |
439
0
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

«Лестер» из одноименного города гарантировал себе участие в Английской Премьер лиге в следующем сезоне.

«Лисы» гарантировано не опустятся ниже 2-го места в Чемпионшипе 2023/24. Это случилось после того, как один из главных конкурентов за чемпионство «Лидс» разгромно проиграл в 45-м туре второго по силе дивизиона Англии команде КПР со счетом 0:4.

У «Лестера» 94 очка после 44 сыгранных туров. У «Лидса», который идет на 2-й позиции, 90 пунктов и 45 проведенных матчей. Таким образом, «павлины» уже никак не сумеют обойти подопечных Марески Энцо.

Единственной командой, помимо «Лестера», которая сохраняет теоретические шансы на победу в Чемпионшипе, является «Ипсвич Таун» с 89 баллами и 3 играми в запасе.

Из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25 выйдут две команды напрямую и еще 4 коллектива разыграют одну путевку между собой.

«Лестер» возвращается в АПЛ через год после вылета. Команда покинула высший английский дивизион по окончании сезона 2022/23, заняв 18-е место.

В кампании 2015/16 «Лестер» сенсационно выиграл титул АПЛ.

Таблица Чемпионшипа 2023/24

По теме:
Определена первая команда Серии А, которая вылетит из элиты в конце сезона
Тен Хаг запретил трем СМИ посещать свою пресс-конференцию из-за критики
Ливерпуль может нанести урон Арсеналу подписанием нового тренера
Лестер Куинз Парк Рейнджерс Лидс Чемпионшип Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Футбол | 26 апреля 2024, 12:40 16
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре

На украинского вратаря в свое время претендовали «Наполи» и «Ливерпуль»

Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
Хоккей | 26 апреля 2024, 12:51 5
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею

Команда Дмитрия Христича попробует выйти в Дивизион 1A

Днепр-1 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.04.2024, 18:10
Днепр-1 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Днепр-1 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
Футбол | 26.04.2024, 21:16
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Футбол | 27.04.2024, 00:59
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
25.04.2024, 00:08 4
Футбол
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
25.04.2024, 18:50 1
Футбол
Бывший спарринг-партнер Усика и Фьюри сделал прогноз на их бой
Бывший спарринг-партнер Усика и Фьюри сделал прогноз на их бой
26.04.2024, 07:40
Бокс
Лунин удивил Реал условием, при котором он останется в команде
Лунин удивил Реал условием, при котором он останется в команде
25.04.2024, 00:13 8
Футбол
Стал известен 6-й клуб, который квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Стал известен 6-й клуб, который квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
26.04.2024, 07:31
Футбол
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
25.04.2024, 19:15 10
Теннис
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
25.04.2024, 03:55 2
Футбол
Кубок Азии U-23. Южная Корея не сыграет на Олимпиаде, трудная победа Японии
Кубок Азии U-23. Южная Корея не сыграет на Олимпиаде, трудная победа Японии
26.04.2024, 02:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем