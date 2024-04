Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25

«Лестер» из одноименного города гарантировал себе участие в Английской Премьер лиге в следующем сезоне.

«Лисы» гарантировано не опустятся ниже 2-го места в Чемпионшипе 2023/24. Это случилось после того, как один из главных конкурентов за чемпионство «Лидс» разгромно проиграл в 45-м туре второго по силе дивизиона Англии команде КПР со счетом 0:4.

У «Лестера» 94 очка после 44 сыгранных туров. У «Лидса», который идет на 2-й позиции, 90 пунктов и 45 проведенных матчей. Таким образом, «павлины» уже никак не сумеют обойти подопечных Марески Энцо.

Единственной командой, помимо «Лестера», которая сохраняет теоретические шансы на победу в Чемпионшипе, является «Ипсвич Таун» с 89 баллами и 3 играми в запасе.

Из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25 выйдут две команды напрямую и еще 4 коллектива разыграют одну путевку между собой.

«Лестер» возвращается в АПЛ через год после вылета. Команда покинула высший английский дивизион по окончании сезона 2022/23, заняв 18-е место.

В кампании 2015/16 «Лестер» сенсационно выиграл титул АПЛ.

Таблица Чемпионшипа 2023/24

See you next season, @LCFC 👋🦊 pic.twitter.com/AiNR299bXk