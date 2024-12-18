ВИНИСИУС: «Они хотели меня унизить, но я – лучший игрок мира»
Форвард доволен наградой от ФИФА
Форвард «Реала» Винисиус Жуниор рад тому, что получил награду лучшему игроку года ФИФА. Игрок, который ранее был недоволен критикой и тем, что не получил Золотой мяч, ответил своим критикам.
«Я пришел, я увидел, я победил. Пишу это для того парня, который маленьким видел, как его идолы получали награды. Теперь пришло твое время. Я – лучший игрок мира, и я боролся, чтобы стать им».
«Хотя критики постоянно пытаются меня унизить, приуменьшить мои заслуги. Хотят меня отменить. Но у них ничего не вышло. Я получил большую поддержку – от семьи, от «Фламенго», от «Реала» и от сборной Бразилии», – отметил Винисиус.
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