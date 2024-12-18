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Испания
18 декабря 2024, 17:13 | Обновлено 18 декабря 2024, 17:15
768
6

ВИНИСИУС: «Они хотели меня унизить, но я – лучший игрок мира»

Форвард доволен наградой от ФИФА

18 декабря 2024, 17:13 | Обновлено 18 декабря 2024, 17:15
768
6
ВИНИСИУС: «Они хотели меня унизить, но я – лучший игрок мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор рад тому, что получил награду лучшему игроку года ФИФА. Игрок, который ранее был недоволен критикой и тем, что не получил Золотой мяч, ответил своим критикам.

«Я пришел, я увидел, я победил. Пишу это для того парня, который маленьким видел, как его идолы получали награды. Теперь пришло твое время. Я – лучший игрок мира, и я боролся, чтобы стать им».

«Хотя критики постоянно пытаются меня унизить, приуменьшить мои заслуги. Хотят меня отменить. Но у них ничего не вышло. Я получил большую поддержку – от семьи, от «Фламенго», от «Реала» и от сборной Бразилии», – отметил Винисиус.

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награды ФИФА Винисиус Жуниор Реал Мадрид лучший игрок
Иван Зинченко Источник: BBC
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Олександр
Неприемний тип, провокатор.
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+7
valerafan1
Сьогодні ця доросла дитина отримала свою іграшку і задоволена. 
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+5
zelc006
Віні, йди у Верес! І тута ти зрозумієшь усе...
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+2
AK.228
Дурачек Винни
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+2
Дані Рохас
Его борьба!
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0
mr.frog68
обезьянке подарили банан-и стало ей счастье
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