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Италия
18 декабря 2024, 16:53 | Обновлено 18 декабря 2024, 17:18
622
0

«Он должен это сделать». Раньери пояснил, почему Довбик еще не набрал форму

Тренер «Ромы» все еще верит в украинца

18 декабря 2024, 16:53 | Обновлено 18 декабря 2024, 17:18
622
0
«Он должен это сделать». Раньери пояснил, почему Довбик еще не набрал форму
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери назвал причину, по которой украинский форвард его команды Артем Довбик все еще не смог набрать оптимальных кондиций.

«Игрок такого масштаба не может набрать форму за неделю, когда команда мало тренируется. Я убежден, что он является чемпионом, и он должен это нам показать», – цитирует Раньери RomaNews.

Сейчас «Рома» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 16 туров. Довбик в этом сезоне провел 20 матчей за «волков», забив шесть голов.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик Клаудио Раньери Рома Рим
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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