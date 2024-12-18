Англия18 декабря 2024, 16:29 | Обновлено 18 декабря 2024, 17:16
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Энцо МАРЕСКА: «Не думаю, что карьера Мудрика в Челси окончена»
Наставник верит, что игрок вернется в состав
18 декабря 2024, 16:29 | Обновлено 18 декабря 2024, 17:16
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Наставник «Челси» Энцо Мареска обеспокоен психологическим состоянием Михаила Мудрика после положительной допинг-пробы, однако уверен, что карьера вингера в составе команды не закончена.
«Любой игрок, с которым такое случается, нуждается в поддержке. Его карьера в «Челси» закончена? Я так не думаю, нет. Я думаю, что он вернется, но мы не знаем, когда это случится. Вопрос только в том, когда он вернется».
«Нет сомнений, что он вернется в состав», – сказал Мареска.
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Комментарии 3
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Хорошо прошел школу у Гвардиолы. Тот тоже никогда в лицо не говорил правду, только дипломатично то, что хотят услышать.
Показать Скрыть 1 ответ
Захисимо нашого Мудрика, інакше русня нас зганбить осаточно!
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