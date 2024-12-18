Энцо МАРЕСКА: «Не думаю, что карьера Мудрика в Челси окончена»

Наставник «Челси» Энцо Мареска обеспокоен психологическим состоянием Михаила Мудрика после положительной допинг-пробы, однако уверен, что карьера вингера в составе команды не закончена.

«Любой игрок, с которым такое случается, нуждается в поддержке. Его карьера в «Челси» закончена? Я так не думаю, нет. Я думаю, что он вернется, но мы не знаем, когда это случится. Вопрос только в том, когда он вернется».

«Нет сомнений, что он вернется в состав», – сказал Мареска.