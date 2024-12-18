Сборная Украины U-15 разгромила сборную Турции

8 декабря юношеская сборная Украины U-15 провела заключительный матч на Турнире развития УЕФА против сборной Турции.

Несмотря на доминирование сине-желтых в первом тайме, забить в ворота турков команде не удалось, хотя однажды могли отличиться сами игроки Турции.

Второй тайм полностью прошел под диктовку украинской сборной. На 53-й минуте счет открыл Бодак. На 60-й минуте Осьмухин удвоил преимущество. Точку в матче поставил Дячок, оформивший итоговый результат.

Турнир развития УЕФА. 3-й тур. 18 декабря

Турция (U-15) – Украина (U-15) – 0:3 (0:0)

Голы: Бодак (53), Осьмухин (60), Дячок (84).

Турция (U-15, стартовый состав): Салчи, Йылмаз, Кайсериспор, Четинкаиа, Караомер, Дениз, Гюнели, Сивашлиоглу, Кологлу, Кабакташ, Пирасоглу.

Украина (U-15): Максименко, Мисюра, Осьмухин (Сарычев, 64), Гетьманов (Мельченко, 46), Рыбак (Ротарь, 64), Бодак (Валигурский, 82), Савченко (Дзюбенко, 64), Бирладяну (Борисов, 82), Богатырь (Шевчук, 46), Доник (Дячок, 46), Яблонский.

13.12.2024

Италия – Турция – 6:2

Португалия – Украина – 3:0

15.12.2024

Украина – Италия — 3:3, по пенальти – 4:3

Португалия – Турция – 3:2

Итоговая таблица