Сборная Украины U-15 разгромила сборную Турции
В итоге украинцы заняли третью строчку в группе
8 декабря юношеская сборная Украины U-15 провела заключительный матч на Турнире развития УЕФА против сборной Турции.
Несмотря на доминирование сине-желтых в первом тайме, забить в ворота турков команде не удалось, хотя однажды могли отличиться сами игроки Турции.
Второй тайм полностью прошел под диктовку украинской сборной. На 53-й минуте счет открыл Бодак. На 60-й минуте Осьмухин удвоил преимущество. Точку в матче поставил Дячок, оформивший итоговый результат.
Турнир развития УЕФА. 3-й тур. 18 декабря
Турция (U-15) – Украина (U-15) – 0:3 (0:0)
Голы: Бодак (53), Осьмухин (60), Дячок (84).
Турция (U-15, стартовый состав): Салчи, Йылмаз, Кайсериспор, Четинкаиа, Караомер, Дениз, Гюнели, Сивашлиоглу, Кологлу, Кабакташ, Пирасоглу.
Украина (U-15): Максименко, Мисюра, Осьмухин (Сарычев, 64), Гетьманов (Мельченко, 46), Рыбак (Ротарь, 64), Бодак (Валигурский, 82), Савченко (Дзюбенко, 64), Бирладяну (Борисов, 82), Богатырь (Шевчук, 46), Доник (Дячок, 46), Яблонский.
13.12.2024
Италия – Турция – 6:2
Португалия – Украина – 3:0
15.12.2024
Украина – Италия — 3:3, по пенальти – 4:3
Португалия – Турция – 3:2
Итоговая таблица
|Команда
|І
|В
|ВП
|ПП
|П
|М
|О
|1
|Італия
|3
|2
|0
|1
|0
|12—7
|7
|2
|Португалия
|3
|2
|0
|0
|1
|8—5
|6
|3
|Украина
|3
|1
|1
|0
|1
|6—6
|5
|4
|Турция
|3
|0
|0
|0
|3
|4—12
|0
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