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18 декабря 2024, 16:23 | Обновлено 18 декабря 2024, 18:06
729
0

Сборная Украины U-15 разгромила сборную Турции

В итоге украинцы заняли третью строчку в группе

18 декабря 2024, 16:23 | Обновлено 18 декабря 2024, 18:06
729
0
Сборная Украины U-15 разгромила сборную Турции
УАФ

8 декабря юношеская сборная Украины U-15 провела заключительный матч на Турнире развития УЕФА против сборной Турции.

Несмотря на доминирование сине-желтых в первом тайме, забить в ворота турков команде не удалось, хотя однажды могли отличиться сами игроки Турции.

Второй тайм полностью прошел под диктовку украинской сборной. На 53-й минуте счет открыл Бодак. На 60-й минуте Осьмухин удвоил преимущество. Точку в матче поставил Дячок, оформивший итоговый результат.

Турнир развития УЕФА. 3-й тур. 18 декабря

Турция (U-15) – Украина (U-15) – 0:3 (0:0)

Голы: Бодак (53), Осьмухин (60), Дячок (84).

Турция (U-15, стартовый состав): Салчи, Йылмаз, Кайсериспор, Четинкаиа, Караомер, Дениз, Гюнели, Сивашлиоглу, Кологлу, Кабакташ, Пирасоглу.

Украина (U-15): Максименко, Мисюра, Осьмухин (Сарычев, 64), Гетьманов (Мельченко, 46), Рыбак (Ротарь, 64), Бодак (Валигурский, 82), Савченко (Дзюбенко, 64), Бирладяну (Борисов, 82), Богатырь (Шевчук, 46), Доник (Дячок, 46), Яблонский.

13.12.2024

Италия – Турция – 6:2

Португалия – Украина – 3:0

15.12.2024

Украина – Италия — 3:3, по пенальти – 4:3
Португалия – Турция – 3:2

Итоговая таблица

Команда І В ВП ПП П М О
1 Італия 3 2 0 1 0 12—7 7
2 Португалия 3 2 0 0 1 8—5 6
3 Украина 3 1 1 0 1 6—6 5
4 Турция 3 0 0 0 3 4—12 0

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сборная Украины по футболу U-15 сборная Турции по футболу Турция - Украина турнир развития УЕФА Дмитрий Михайленко
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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