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Украина. Премьер лига
18 декабря 2024, 16:56 | Обновлено 18 декабря 2024, 17:17
721
0

Верес определился со сборами и одним футболистом

В Турции команда Шандрука сыграет также с польским «Гурником»

18 декабря 2024, 16:56 | Обновлено 18 декабря 2024, 17:17
721
0
Верес определился со сборами и одним футболистом
ФК Верес

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Вереса» с 17 января по 15 февраля 2025 года будут находиться на зарубежном этапе подготовки в Турции. Вернутся подопечные Олега Шандрука из отпуска 9 января, и до отъезда в Турцию будут тренироваться в Ровно.

По имеющимся данным, в Турции ровенчане запланировали проведение 9-10 контрольных поединков, в частности, с польским «Гурником» из Забже.

Сейчас ряды «Вереса» покинул только Евгений Морозко. На этой неделе станет известно, кто еще не будет выступать за ровенчан. Ожидается, что «Верес» усилится 2-3 новичками.

На данный момент в активе ровенчан 19 очков, и они занимают девятое место в УПЛ.

Ранее мы сообщали, что главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно учебно-тренировочные сборы Олег Шандрук Евгений Морозко
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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