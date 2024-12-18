Верес определился со сборами и одним футболистом

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Вереса» с 17 января по 15 февраля 2025 года будут находиться на зарубежном этапе подготовки в Турции. Вернутся подопечные Олега Шандрука из отпуска 9 января, и до отъезда в Турцию будут тренироваться в Ровно.

По имеющимся данным, в Турции ровенчане запланировали проведение 9-10 контрольных поединков, в частности, с польским «Гурником» из Забже.

Сейчас ряды «Вереса» покинул только Евгений Морозко. На этой неделе станет известно, кто еще не будет выступать за ровенчан. Ожидается, что «Верес» усилится 2-3 новичками.

На данный момент в активе ровенчан 19 очков, и они занимают девятое место в УПЛ.

Ранее мы сообщали, что главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.