«Готовы к предложениям». Шандрук пожаловался на трансферную политику Вереса

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно. Специалист заявил, что «красно-черным» нужно усилить линию защиты, но могут быть и трансферы на выход.

«В общем, анализируя первую часть сезона, скажу, что мы могли лучше провести стартовый отрезок чемпионата. Были игры, где мы смотрелись не целостно и не выигрывали. Матчи с «Левым Берегом», «Ингульцем». А потом была серия из десяти матчей без поражений – поэтому здесь нужно отдать должное команде.

Надеюсь, весной мы станем сильнее. Но здесь все также будет зависеть от трансферной политики. Потому что мы готовы к предложениям. Также нам нужно отлично усилить линию защиты. Не количественно, а именно качественно», - сказал Шандрук.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает 9 строчку УПЛ, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.