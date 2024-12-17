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  4. «Готовы к предложениям». Шандрук пожаловался на трансферную политику Вереса
Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 07:58 |
391
0

«Готовы к предложениям». Шандрук пожаловался на трансферную политику Вереса

Олег Шандрук заявил, что команде нужно усилить линию защиты

17 декабря 2024, 07:58 |
391
0
«Готовы к предложениям». Шандрук пожаловался на трансферную политику Вереса
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно. Специалист заявил, что «красно-черным» нужно усилить линию защиты, но могут быть и трансферы на выход.

«В общем, анализируя первую часть сезона, скажу, что мы могли лучше провести стартовый отрезок чемпионата. Были игры, где мы смотрелись не целостно и не выигрывали. Матчи с «Левым Берегом», «Ингульцем». А потом была серия из десяти матчей без поражений – поэтому здесь нужно отдать должное команде.

Надеюсь, весной мы станем сильнее. Но здесь все также будет зависеть от трансферной политики. Потому что мы готовы к предложениям. Также нам нужно отлично усилить линию защиты. Не количественно, а именно качественно», - сказал Шандрук.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает 9 строчку УПЛ, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.

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Олег Шандрук трансферы трансферы УПЛ Верес Ровно чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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