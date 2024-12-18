Странности Минcпорта. Украинский клуб не сыграл с Наполи из-за документов

Украинский клуб этим летом должен был провести два товарищеских матча с топовыми клубами Серии А, среди которых была встреча с «Наполи», сообщает телеграм-канал «BuckarooBanzai».

По информации источника, встречи не состоялись из-за того, что Министерство спорта не продлило пребывание команды за границей даже на несколько десятков часов.

Последней встречей украинского и итальянского клуба был матч римской «Ромы» и киевского «Динамо», который закончился 1:0 в пользу итальянцев.

Ранее сообщалось, что «Наполи» уверенно разобрался с «Удинезе».