Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Странности Минcпорта. Украинский клуб не сыграл с Наполи из-за документов
Украина. Премьер лига
18 декабря 2024, 16:19 | Обновлено 18 декабря 2024, 16:54
958
1

Странности Минcпорта. Украинский клуб не сыграл с Наполи из-за документов

Украинский клуб должен был сыграть матчи с двумя топовыми клубами Серии А

18 декабря 2024, 16:19 | Обновлено 18 декабря 2024, 16:54
958
1
Странности Минcпорта. Украинский клуб не сыграл с Наполи из-за документов
Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи

Украинский клуб этим летом должен был провести два товарищеских матча с топовыми клубами Серии А, среди которых была встреча с «Наполи», сообщает телеграм-канал «BuckarooBanzai».

По информации источника, встречи не состоялись из-за того, что Министерство спорта не продлило пребывание команды за границей даже на несколько десятков часов.

Последней встречей украинского и итальянского клуба был матч римской «Ромы» и киевского «Динамо», который закончился 1:0 в пользу итальянцев.

Ранее сообщалось, что «Наполи» уверенно разобрался с «Удинезе».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Верес отпустил полузащитника, который играл в Испании
Верес определился со сборами и одним футболистом
«Он должен это сделать». Раньери пояснил, почему Довбик еще не набрал форму
Петр Слонка Наполи товарищеские матчи Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Серия A чемпионат Италии по футболу
Данііл Киріяка Источник: Telegram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я не мой брат, не могу...». Кличко рассказал, когда вернется на ринг
Бокс | 17 декабря 2024, 19:53 3
«Я не мой брат, не могу...». Кличко рассказал, когда вернется на ринг
«Я не мой брат, не могу...». Кличко рассказал, когда вернется на ринг

Владимир предположил, что вернется в бокс в 2025 году

Калюжный со своим будущим еще не определился
Футбол | 18 декабря 2024, 16:37 0
Калюжный со своим будущим еще не определился
Калюжный со своим будущим еще не определился

Александрийцы будут отдыхать до 10 января

В Челси определились, что будут делать с Мудриком после отстранения
Футбол | 17.12.2024, 19:33
В Челси определились, что будут делать с Мудриком после отстранения
В Челси определились, что будут делать с Мудриком после отстранения
Известно, как Мареска отреагировал на проваленный тест на допинг Мудрика
Футбол | 17.12.2024, 20:08
Известно, как Мареска отреагировал на проваленный тест на допинг Мудрика
Известно, как Мареска отреагировал на проваленный тест на допинг Мудрика
Мудрик и другие украинские футболисты, попавшиеся на применении допинга
Футбол | 18.12.2024, 12:01
Мудрик и другие украинские футболисты, попавшиеся на применении допинга
Мудрик и другие украинские футболисты, попавшиеся на применении допинга
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Жесть..Тільки ж знову... невже це така таємниця назвати клуб!??? Що для критичного мислення напрошується- інформація  неправдива.
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
17.12.2024, 12:37 54
Футбол
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
17.12.2024, 06:50 25
Футбол
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
17.12.2024, 10:47
Бокс
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
18.12.2024, 11:27 4
Бокс
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
17.12.2024, 08:21 1
Бокс
Мудрик имел, кроме проваленного теста, другие проблемы. Известны детали
Мудрик имел, кроме проваленного теста, другие проблемы. Известны детали
17.12.2024, 16:43 25
Футбол
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
17.12.2024, 15:54 47
Футбол
Джордж ФОРМАН – о 2 бое Усик – Фьюри: «Он особенный, хочу его победы»
Джордж ФОРМАН – о 2 бое Усик – Фьюри: «Он особенный, хочу его победы»
17.12.2024, 09:30 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем