Аталанта обыграла Кальяри. Наполи уверенно разобрался с Удинезе
Состоялись матчи 16-го тура Серии А
14 декабря в рамках 16-го тура Серии А в 16:00 «Кальяри» принимал «Аталанту».
Единственный гол в игре забил полузащитник гостей Николо Дзаньоло на 66-й минуте.
В 19:00 «Наполи» в гостях обыграл «Удинезе».
За хозяев забитым голом отметился Флориан Товен, который перед этим не сумел реализовать пенальти. За гостей забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку и Франк Ангисса, также защитник «Удинезе» Лаутаро Джанетти отметился автоголом.
Серия А. 16-й тур. 14 декабря
Кальяри – Аталанта – 0:1
Гол: Дзаньоло, 66
Удинезе – Наполи – 1:3
Голы: Товен, 22 – Лукаку, 50, Джанетти, 76 (автогол), Ангиса, 81
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