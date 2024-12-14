Аталанта обыграла Кальяри. Наполи уверенно разобрался с Удинезе

14 декабря в рамках 16-го тура Серии А в 16:00 «Кальяри» принимал «Аталанту».

Единственный гол в игре забил полузащитник гостей Николо Дзаньоло на 66-й минуте.

В 19:00 «Наполи» в гостях обыграл «Удинезе».

За хозяев забитым голом отметился Флориан Товен, который перед этим не сумел реализовать пенальти. За гостей забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку и Франк Ангисса, также защитник «Удинезе» Лаутаро Джанетти отметился автоголом.

Серия А. 16-й тур. 14 декабря

Кальяри – Аталанта – 0:1

Гол: Дзаньоло, 66

Удинезе – Наполи – 1:3

Голы: Товен, 22 – Лукаку, 50, Джанетти, 76 (автогол), Ангиса, 81

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