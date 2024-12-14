Италия14 декабря 2024, 22:56 | Обновлено 14 декабря 2024, 22:57
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Удинезе – Наполи – 1:3. Незабитый пенальти и автогол. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Серии А
14 декабря 2024, 22:56 | Обновлено 14 декабря 2024, 22:57
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14 декабря в рамках 16-го тура Серии A состоялся матч между командами «Удинезе» и «Наполи».
Игра проходила на стадионе «Блуэнерджи» в Удине и завершилась победой «Наполи» со счетом 3:1.
Серия A. 16 тур. 14 декабря
«Удинезе» – «Наполи» – 1:3
Голы: Товен, 22 – Лукаку 50, Джанетти 76 (Автогол), Ангисса, 81
Видеообзор матча:
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Андре-Франк Замбо-Ангисса (Наполи).
76’
ГОЛ ! Автогол забил Лаутаро Джанетти (Удинезе).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Наполи).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Товен (Удинезе).
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