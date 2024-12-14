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Чемпионат Италии
Удинезе
14.12.2024 19:00 – FT 1 : 3
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
14 декабря 2024, 22:56 | Обновлено 14 декабря 2024, 22:57
126
0

Удинезе – Наполи – 1:3. Незабитый пенальти и автогол. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Серии А

14 декабря 2024, 22:56 | Обновлено 14 декабря 2024, 22:57
126
0
Удинезе – Наполи – 1:3. Незабитый пенальти и автогол. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в рамках 16-го тура Серии A состоялся матч между командами «Удинезе» и «Наполи».

Игра проходила на стадионе «Блуэнерджи» в Удине и завершилась победой «Наполи» со счетом 3:1.

Серия A. 16 тур. 14 декабря

«Удинезе» – «Наполи» – 1:3

Голы: Товен, 22 – Лукаку 50, Джанетти 76 (Автогол), Ангисса, 81

Видеообзор матча:

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Андре-Франк Замбо-Ангисса (Наполи).
76’
ГОЛ ! Автогол забил Лаутаро Джанетти (Удинезе).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Наполи).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Товен (Удинезе).
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Удинезе Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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