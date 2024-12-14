14 декабря в рамках 16-го тура Серии A состоялся матч между командами «Удинезе» и «Наполи».

Игра проходила на стадионе «Блуэнерджи» в Удине и завершилась победой «Наполи» со счетом 3:1.

Серия A. 16 тур. 14 декабря

«Удинезе» – «Наполи» – 1:3

Голы: Товен, 22 – Лукаку 50, Джанетти 76 (Автогол), Ангисса, 81

Видеообзор матча: