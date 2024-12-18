«Будет над этим работать». Фабрицио Романо рассказал о планах Мудрика
Михаил намерен раскрыть правду
Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо рассказал о дальнейших шагах украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика в деле с допинговым скандалом.
«Мудрик нанял действительно уважаемых юристов и будет работать над тем, чтобы люди поняли, что на самом деле произошло. «Челси» полностью поддерживает Михаила и ждет следующих шагов», – сообщил Романо.
В сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Ранее мнением о Мудрике поделился его одноклубник.
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