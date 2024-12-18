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Англия
18 декабря 2024, 15:16 | Обновлено 18 декабря 2024, 16:58
3015
2

«Будет над этим работать». Фабрицио Романо рассказал о планах Мудрика

Михаил намерен раскрыть правду

18 декабря 2024, 15:16 | Обновлено 18 декабря 2024, 16:58
3015
2
«Будет над этим работать». Фабрицио Романо рассказал о планах Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо рассказал о дальнейших шагах украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика в деле с допинговым скандалом.

«Мудрик нанял действительно уважаемых юристов и будет работать над тем, чтобы люди поняли, что на самом деле произошло. «Челси» полностью поддерживает Михаила и ждет следующих шагов», – сообщил Романо.

В сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее мнением о Мудрике поделился его одноклубник.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Фабрицио Романо
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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antt
Треба було його тут так критикувати і вимагати неможливого, на що він не спроможний був. Тепер і цього не буде. І для збірної особливо. Думаю це не остання причина цього. Хоча проблема була в його футбольних даних, а не бігових. 
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Тим Сергей
Типа так не ясно уже
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