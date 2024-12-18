«Миша – часть нашей семьи». Защитник Челси – про Мудрика и допинг

Английский защитник лондонского «Челси» Тосин Адарабиойо прокомментировал ситуацию с допингом, который якобы употреблял украинский вингер Михаил Мудрик, и поддержал 23-летнего футболиста:

«Это новая новость для всех нас. Мы узнали об этом в то же время, что и вы, ребята. Мы все еще поддерживаем Мишу, но мало что можем сделать. Миша является частью нашей семьи. Это «что-то» может произойти, но ты должен принимать меры предосторожности, мы все очень осторожны».

Ранее сообщалось о том, что Энцо Мареска прокомментировал ситуацию, связанную с Михаилом Мудриком.