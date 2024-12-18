Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Миша – часть нашей семьи». Защитник Челси – про Мудрика и допинг
Англия
18 декабря 2024, 16:33 | Обновлено 18 декабря 2024, 16:51
1283
1

«Миша – часть нашей семьи». Защитник Челси – про Мудрика и допинг

Тосин Адарабиойо поддержал Михаила Мудрика

18 декабря 2024, 16:33 | Обновлено 18 декабря 2024, 16:51
1283
1
«Миша – часть нашей семьи». Защитник Челси – про Мудрика и допинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Тосин Адарабиойо

Английский защитник лондонского «Челси» Тосин Адарабиойо прокомментировал ситуацию с допингом, который якобы употреблял украинский вингер Михаил Мудрик, и поддержал 23-летнего футболиста:

«Это новая новость для всех нас. Мы узнали об этом в то же время, что и вы, ребята. Мы все еще поддерживаем Мишу, но мало что можем сделать. Миша является частью нашей семьи. Это «что-то» может произойти, но ты должен принимать меры предосторожности, мы все очень осторожны».

Ранее сообщалось о том, что Энцо Мареска прокомментировал ситуацию, связанную с Михаилом Мудриком.

По теме:
Энцо МАРЕСКА: «Не думаю, что карьера Мудрика в Челси окончена»
«Будет над этим работать». Фабрицио Романо рассказал о планах Мудрика
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Тосин Адарабиойо Михаил Мудрик Челси дисквалификация Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Важная победа над конкурентом. Сборная Украины обыграла Румынию
Футзал | 17 декабря 2024, 20:35 15
Важная победа над конкурентом. Сборная Украины обыграла Румынию
Важная победа над конкурентом. Сборная Украины обыграла Румынию

Команда Александра Косенко одержала вторую победу в квалификации Евро-2026

Верес определился со сборами и одним футболистом
Футбол | 18 декабря 2024, 16:56 0
Верес определился со сборами и одним футболистом
Верес определился со сборами и одним футболистом

В Турции команда Шандрука сыграет также с польским «Гурником»

Мирон МАРКЕВИЧ: «Надеюсь, Ярославский не сказал последнего слова»
Футбол | 18.12.2024, 12:42
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надеюсь, Ярославский не сказал последнего слова»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надеюсь, Ярославский не сказал последнего слова»
Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером
Бокс | 18.12.2024, 07:49
Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером
Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером
Известно, как Мареска отреагировал на проваленный тест на допинг Мудрика
Футбол | 17.12.2024, 20:08
Известно, как Мареска отреагировал на проваленный тест на допинг Мудрика
Известно, как Мареска отреагировал на проваленный тест на допинг Мудрика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zelc006
Усім патріотам, з самого початку зрозуміло, що це диверсія русні. Їхня біологічна зброя розподжулися і на нашіх спортсменів. Требаов в  Радбез ООН писати та захищати нашіх патриотів! Чого ми чекаємо? Вони нас зачморять, як корейців Кім чен ір. Слава Україні!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
17.12.2024, 08:21 1
Бокс
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
18.12.2024, 07:25
Бокс
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
17.12.2024, 12:37 54
Футбол
Мудрик имел, кроме проваленного теста, другие проблемы. Известны детали
Мудрик имел, кроме проваленного теста, другие проблемы. Известны детали
17.12.2024, 16:43 25
Футбол
«Это плохая машина». Усик вспомнил, какой у него был первый автомобиль
«Это плохая машина». Усик вспомнил, какой у него был первый автомобиль
16.12.2024, 16:42
Бокс
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
18.12.2024, 11:27 4
Бокс
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
17.12.2024, 01:09 344
Футбол
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
17.12.2024, 06:50 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем