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Украина. Премьер лига
18 декабря 2024, 16:37 | Обновлено 18 декабря 2024, 16:39
616
0

Калюжный со своим будущим еще не определился

Александрийцы будут отдыхать до 10 января

18 декабря 2024, 16:37 | Обновлено 18 декабря 2024, 16:39
616
0
Калюжный со своим будущим еще не определился
ФК Александрия. Іван Калюжний

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Александрии» вернутся из отпуска 10 января 2025 года и 15 января отправятся на месячный зарубежный сбор в Турцию.

У «Александрии» запланировано проведение 9-10 контрольных матчей. Контракты со спарринг-партнерами будут подписаны до конца декабря.

По имеющимся данным, сейчас клубное руководство ведет переговоры с футболистами, чьи контракты заканчиваются в июне следующего года. Среди них - опорный полузащитник, игрок национальной сборной Украины Иван Калюжный, который еще не определился, останется ли летом в «Александрии».

На данный момент «горожане» занимают второе место в УПЛ, имея в своем активе 38 очков.

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инсайд Иван Калюжный Александрия учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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