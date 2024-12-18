Калюжный со своим будущим еще не определился

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Александрии» вернутся из отпуска 10 января 2025 года и 15 января отправятся на месячный зарубежный сбор в Турцию.

У «Александрии» запланировано проведение 9-10 контрольных матчей. Контракты со спарринг-партнерами будут подписаны до конца декабря.

По имеющимся данным, сейчас клубное руководство ведет переговоры с футболистами, чьи контракты заканчиваются в июне следующего года. Среди них - опорный полузащитник, игрок национальной сборной Украины Иван Калюжный, который еще не определился, останется ли летом в «Александрии».

На данный момент «горожане» занимают второе место в УПЛ, имея в своем активе 38 очков.