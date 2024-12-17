Известно, как Мареска отреагировал на проваленный тест на допинг Мудрика

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

По информации британских СМИ, главный тренер «Челси» Энцо Мареска был проинформирован об этом инциденте ранее. Тренер вместе с руководством принял решение не выносить эту информацию в прессу, коуч на пресс-конференциях говорил, что у украинца болезнь.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.