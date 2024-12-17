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  4. Известно, как Мареска отреагировал на проваленный тест на допинг Мудрика
Англия
17 декабря 2024, 20:08 |
5679
4

Известно, как Мареска отреагировал на проваленный тест на допинг Мудрика

Тренер знал, что у Михаила проблемы, но не выносил это в прессу

17 декабря 2024, 20:08 |
5679
4
Известно, как Мареска отреагировал на проваленный тест на допинг Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска и Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

По информации британских СМИ, главный тренер «Челси» Энцо Мареска был проинформирован об этом инциденте ранее. Тренер вместе с руководством принял решение не выносить эту информацию в прессу, коуч на пресс-конференциях говорил, что у украинца болезнь.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Энцо Мареска допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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Комментарии 4
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Gargantua81
интересно как Тодд Боэли отреагировал на 70 млн, исчезнувшие в заднице
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+4
Артемій Золотарь
Побрехенька навпаки: провокація йде від найбагшого  клуба Шахтаря,яку і представляє провокатор бурбас!
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-2
nazarbaevmerei
путин таджикистанский и афганистанский и иранский и северный корейский и талибанский бомж и чабан.. путин таджикистан афганистан ба пеш, бача, дон, дон, дон. 
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-4
nazarbaevmerei
путин построил туалеты в Афганистан и Таджикистан и подарил Кабаева и Скабева и Собчак  в Гарем Талибан. сам путин сказал таджикистан и афганистан ба пеш, бача, дон-дон-дон бомж путин. путин сказал Марезка пожалуйста скажи что о Мудрика есть Допинг, если скажите я лично буду делать куни и минет вам и Боли 
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-4
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