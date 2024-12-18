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Украина. Премьер лига
18 декабря 2024, 17:38 | Обновлено 18 декабря 2024, 17:54
393
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес отпустил полузащитника, который играл в Испании

Денис Свитюха так и не смог стать игроком основного состава

18 декабря 2024, 17:38 | Обновлено 18 декабря 2024, 17:54
393
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес отпустил полузащитника, который играл в Испании
ФК Верес. Денис Свитюха

22-летний украинский полузащитник ровенского «Вереса» Денис Свитюха покинул команду после полутора лет пребывания в ее составе.

Игрок присоединился к «Вересу» в августе 2023 года. За это время Свитюха не сумел стать основным игроком команды. Он провел 12 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Свитюха является воспитанником донецкого «Шахтера», за основную команду которого не провел ни одного матча. В сезоне 2021/22 он выступал за «Мариуполь» на правах аренды. В следующем сезоне перешел в испанскую «Льейду», также как арендованный игрок.

В составе испанского клуба Денис сыграл 25 матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, где ровенский «Верес» проведет зимний тренировочный сбор.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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