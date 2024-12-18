ОФИЦИАЛЬНО. Верес отпустил полузащитника, который играл в Испании

22-летний украинский полузащитник ровенского «Вереса» Денис Свитюха покинул команду после полутора лет пребывания в ее составе.

Игрок присоединился к «Вересу» в августе 2023 года. За это время Свитюха не сумел стать основным игроком команды. Он провел 12 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Свитюха является воспитанником донецкого «Шахтера», за основную команду которого не провел ни одного матча. В сезоне 2021/22 он выступал за «Мариуполь» на правах аренды. В следующем сезоне перешел в испанскую «Льейду», также как арендованный игрок.

В составе испанского клуба Денис сыграл 25 матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, где ровенский «Верес» проведет зимний тренировочный сбор.