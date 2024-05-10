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Чемпионат Украины
Ворскла
11.05.2024 13:00 - : -
Минай
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Украина. Премьер лига
10 мая 2024, 23:19 |
47
0

Ворскла – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги

10 мая 2024, 23:19 |
47
0
Ворскла – Минай. Текстовая трансляция матча

В субботу, 11 мая, в матче 28-го тура чемпионата Украины по футболу встретятся полтавская «Ворскла» и закарпатский «Минай». Команды сыграют на поле стадиона «Ворскла» им. Алексея Бутовского в Полтаве. Начало матча назначено на 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

До начала 28-го тура «Ворскла» занимала 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 30 очков. «Минай» шел на последней позиции. Подопечные Желько Любеновича набрали 19 очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Минай», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Минай Ворскла - Минай текстовая трансляция
Олександр Брусенцов
Олександр Брусенцов Sport.ua
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