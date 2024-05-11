Минай в драматичном матче чемпионата Украины обыграл Ворсклу со счетом 3:2. Полтавчане выигрывали 2:0, но во втором тайме после длительной паузы на воздушную тревогу позволили сопернику отыграться.

В компенсированное время Ворскла дважды не реализовала пенальти (вратарь Кемкин отразил и первый удар, и второй, когда арбитр заставил перебить), а затем Минай сам заработал пенальти и выиграл 3:2.

Команда Желько Любеновича сохраняет шансы остаться в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 28 тур

«Ворскла» – «Минай» – 2:3

Голы: Павлюк (36), Глущенко (55) – Ременяк (68, 78), Витенчук (90+11, с пенальти)

Фелипе на 90+3 и 90+6 минутах не реализовал пенальти