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Чемпионат Украины
Ворскла
11.05.2024 13:00 – FT 2 : 3
Минай
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Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 16:40 |
785
0

Ворскла – Минай – 2:3. Драма и три пенальти в компенсированное время. Обзор

Минай все еще сохраняет шансы на выживание в УПЛ

11 мая 2024, 16:40 |
785
0
Ворскла – Минай – 2:3. Драма и три пенальти в компенсированное время. Обзор
ФК Минай. Александр Кемкин

Минай в драматичном матче чемпионата Украины обыграл Ворсклу со счетом 3:2. Полтавчане выигрывали 2:0, но во втором тайме после длительной паузы на воздушную тревогу позволили сопернику отыграться.

В компенсированное время Ворскла дважды не реализовала пенальти (вратарь Кемкин отразил и первый удар, и второй, когда арбитр заставил перебить), а затем Минай сам заработал пенальти и выиграл 3:2.

Команда Желько Любеновича сохраняет шансы остаться в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 28 тур

«Ворскла» – «Минай» – 2:3
Голы: Павлюк (36), Глущенко (55) – Ременяк (68, 78), Витенчук (90+11, с пенальти)

Фелипе на 90+3 и 90+6 минутах не реализовал пенальти

События матча

90’ +11
ГОЛ ! С пенальти забил Вадим Витенчук (Минай).
80’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Евгений Павлюк (Ворскла).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Ременяк (Минай).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Глущенко (Ворскла).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Павлюк (Ворскла).
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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