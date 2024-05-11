В субботу, 11 мая, состоится матч 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и «Минай». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 13:00.

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«Ворскла»

«Ворскла», как справедливо обратил внимание коллега, делая отчет о матче предыдущего тура с участием полтавской команды, стала эдаким «полтавским Робином Гудом». Надо прервать ужасную серию из поражений ковалевскому «Колосу» – пожалуйста, к вашему вниманию победа над «Ворсклой» 2:0. Надо выиграть «Полесью», чтобы не потерять хотя бы шансы на еврокубки и тоже поднять настроение – как раз «Ворскла» и попала под руку. «Металлист 1925» во главе с Виктором Скрипником скатился на самый низ таблицы – против кого же одержать тренеру свою первую победу, как не против своей бывшей команды?

Конечно, мы никоим образом не говорим, что полтавская команда совершает какие-то махинации с результатами. Здесь все проще – у «Ворсклы» какие-то хронические проблемы с кадрами. Так было еще при Максимове, когда постоянно даже заявки на игры в команды были неполными, продолжилось при Скрипнике (правда, при нем появилось много новичков-легионеров, но практически все они как-то будто растворились и исчезли) и продолжается теперь. Часто позиции закрывают необстрелянные вчерашние дублеры. И это еще удалось вернуть в состав Кане и Якубу, интересно, что было бы, если бы этих легионеров не было в клубе.

Также стоит отметить возвращение после травмы Александра Скляра, ветеран должен добавить солидности команде.

В таких условиях команда как-то держится все же в середине таблицы, но вполне может при провале в последних турах резко покатиться вниз, от зоны переходных матчей «Ворсклу» отделяет пять очков. Соперниками в последних турах, кроме «Миная», станут «Оболонь» и ЛНЗ.

Но, конечно, можно предположить, что «Ворскла» в чемпионате попытается поберечь силы на финал Кубка Украины с «Шахтером», который состоится 15 мая.

«Минай»

«Минай» при Желько Любеновиче стал совсем другой командой. Даже удалось на один тур покинуть последнее место, правда, закарпатцы теперь снова там. Но все же «Минай» не смотрится абсолютным аутсайдером и вполне способен при стечении обстоятельств остаться в УПЛ, главное – держать боевое настроение, а с этим, похоже, проблем не будет. Хотя, похоже, тренер команды немного разочаровался в своих подопечных, поскольку заявил, что в игре предыдущего тура, который «Минай» предыдущего тура проиграл прямому конкуренту «Вересу» 1:3, команда опустилась на тот уровень, на котором была до его прихода.

Ту пресс-конференцию стоит напомнить, не так ли часто игроков «Миная» сравнивают с Месси и Роналду. Правда, контекст...

«Мы играли только до забитого мяча в первом тайме. После этого все развалилось. То, о чем мы договаривались в раздевалке, футболисты вообще не выполняли. Играли каждый в свою игру. Вернулись на тот уровень, который был у команды до моего прихода. «Верес» нанес 25 ударов в сторону ворот. А мы сыграли ужасно. Не знаю, о чем думают футболисты. Мы снова испугались. Так было в матче против «Оболони», так было сейчас. Когда у нас был шанс выиграть, мы им снова не воспользовались. Я не опускаю руки. Мы будем бороться до конца. Но сейчас не все зависит от нас. С такой игрой мы ничего не добьемся. Второй тайм – я голос потерял! У нас на одного игрока меньше, потому что футболист лежит на поле. Я кричу – выбейте мяч! А они в меньшинстве бегут забивать! Тоже мне Месси и Роналду! Вместо этого – атака в наши ворота и гол», – заявил Любенович.

В оставшихся турах «Минай» будет играть, кроме «Ворсклы», с «Колосом» и «Кривбассом».

Статистика встреч

Всего команды сыграли между собой шесть матчей в УПЛ: +3=2-1, разница мячей 7-4 в пользу полтавской команды.

Ориентировочные составы

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Хрипчук, Крупский, Бацула – Челядин, Сиссоко – Кане, Скляр, Мякушко – Степанюк

«Минай»: Кемкин – Дмитрук, Чуев, Кисиль, Скыба – Петько, Семотюк – Ременяк, Кораблин, Вакула – Устименко

Прогноз на противостояние

Мотивация «Миная» должно быть огромным, поэтому допустим, что закарпатцы до последнего будут цепляться зубами за возможность удержаться в УПЛ. Предположим, что значительно менее мотивированная «Ворскла» не устоит и отдаст подопечным Любеновича такие нужные им очки.

11 мая, суббота