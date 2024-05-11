Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Невероятная победа после тревоги. Минай одолел Ворсклу
Чемпионат Украины
Ворскла
11.05.2024 13:00 – FT 2 : 3
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 15:39 | Обновлено 11 мая 2024, 16:57
4616
17

Невероятная победа после тревоги. Минай одолел Ворсклу

Голкипер закарпатской команды отбил два пенальти

11 мая 2024, 15:39 | Обновлено 11 мая 2024, 16:57
4616
17
Невероятная победа после тревоги. Минай одолел Ворсклу
УПЛ

В субботу, 11 мая, в матче 28-го тура чемпионата Украины по футболу встретились полтавская «Ворскла» и закарпатский «Минай».

Первая треть первого тайма прошла без опасных моментов. Команды действовали достаточно активно, однако в их атакующих попытках было немало сумбура. Поэтому защита преобладала. На старте поединка небольшим преимуществом владели гости, но хозяева перехватили инициативу и вели игру.

Более половины игрового времени команды провели без ударов в створ ворот. Было много попыток, но все они были неточными. На 30-й минуте полтавчане смогли впервые серьезно побеспокоить голкипера «Миная» Кемкина. Степанюк лежа отдал пас на Глущенко, тот вошел в штрафную площадку, оказался фактически один на один с вратарем, но не смог переиграть его. Кемкин в шпагате отбил мяч ногой.

На 36-й минуте «Ворскла» второй раз попала в створ ворот и открыла счет в матче. Бацула выполнил штрафной удар с правого фланга, на линии вратарской площадки Павлюк выиграл верховую борьбу у Прокопчука и головой переправил мяч в ворота. 223 минуты подряд «Ворскла» не забивала на своем поле в УПЛ.

УПЛ

В начале второй половины встречи активнее был «Минай». Гости даже смогли впервые попасть в створ ворот «Ворсклы». Устименко пробил из пределов штрафной площадки, мяч полетел по центру, Исенко забрал мяч в руки. Однако забить гол смогли хозяева. На 55-й минуте Степанюк принял мяч в штрафной, отдал пас в центр, но Кемкин сыграл на перехвате. Глущенко подобрал мяч на линии штрафной и пробил в дальний угол ворот.

Дальше была воздушная тревога. Команды вернулись на поле примерно через полчаса. Не знаю, что Желько Любенович говорил подопечным во время тревоги, но после возобновления игры «Минай» совершил настоящее чудо.

На 74-й минуте Ременяк сократил отставание своей команды. Он получил пас из глубины поля, вошел в штрафную и пробил ближний угол. Исенко не выручил. Через шесть минут закарпатцы сравняли счет. И снова активное участие в этом моменте принял Ременяк. Он в штрафной боролся с Павлюком и заставил его срезать мяч в собственные ворота.

В компенсированные к основному времени минуты на поле происходило нечто невероятное. Сначала арбитр после подсказки ВАР и личного просмотра эпизода назначил пенальти в ворота «Миная» за фол против Фелипе. Сам легионер пошел его исполнять, но Кемкин в прыжке отбил мяч! Футболисты отыграли одну-две минуты – и снова вмешался ВАР. На этот раз было зафиксировано, что Кемкин вышел с линии ворот до того, как Фелипе нанес удар с «точки». Со второй попытки бразилец снова не переиграл Кемкина – на этот раз голкипер отбил мяч ногой и все сделал по правилам.

УПЛ

Прошло еще несколько минут… и арбитр назначил пенальти в ворота «Ворсклы». Была зафиксирована игра рукой в исполнении Челядина. Снова были консультации с ВАР и просмотр видеоповтора, но арбитр Дьордь своего решения не изменил. Витенчук переиграл Исенко и принес «Минаю» очень важную победу.

Перед игрой многие предполагали немалую ротацию в составе «Ворсклы», которой 15 мая играть финал Кубка Украины против «Шахтера». Однако Сергей Долганский выставил на матч с «Минаем» фактически основной состав. Но это не помогло полтавчанам прервать свою безвыигрышную серию в чемпионате, которая длится уже восемь матчей (одна ничья и семь поражений). Кстати, «Ворскла» располагается не так далеко от зоны переходных матчей – всего 5 очков.

«Минай» во второй части сезона отчаянно борется за место в УПЛ. Команда одержала уже четвертую победу, при том что до Нового года совсем не выигрывала. В оставшихся до конца чемпионата матчах «Минаю» будет сложно заработать зачетные баллы. Соперниками закарпатского клуба будут «Колос» и «Кривбасс». Но чудеса все же случаются. Сегодняшний матч является подтверждением тому.

Украинская Премьер-лига. 28 тур.

«Ворскла» – «Минай» – 2:3

Голи: Павлюк (36), Глущенко (55) - Ременяк (74) Павлюк (80, автогол), Витенчук (90+10, с пенальти).

Фелипе на 90+3 и 90+6 минутах не реализовал пенальти.

Предупреждения: Степанюк (28), Челядин (63), Глущенко (81), Фелипе (85) – Петько (3), Скиба (35), Вакула (90+2)..

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Пердута, Крупский, Павлюк – Сиссоко, Глущенко (Фелипе, 84), Скляр (Челядин, 57) – Кане (Корниенко, 81), Мякушко (Нестеренко, 81) – Степанюк.

«Минай»: Кемкин – Скиба (Семотюк, 62), Чуев, Дмитрук – Прокопчук, Вакула (Корнийчук, 90), Петько (Немчанинов, 75), Витенчук – Кораблин (Гуничев, 46), Ременяк – Устименко (Попов, 90).

Арбитр: Назарий Дьордь (Ужгород).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Наши оценки:

Замены «Ворскла»: Челядин - 5.0, Фелипе - 4.5, Нестеренко - б/о.

Замены «Минай»: Гуничев - 6.0, Семотюк - 6.0, Немчанинов, Попов, Корнийчук - все б/о.

ВОРСКЛА – МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
ФЕДОРЧУК: «Шахтер позаботится, чтобы сохранить комфортный отрыв от Динамо»
Шахтер – Динамо. Составы команд на потенциально чемпионский матч
Ворскла – Минай – 2:3. Драма и три пенальти в компенсированное время. Обзор
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Минай Ворскла - Минай отчеты
Олександр Брусенцов
Олександр Брусенцов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Куртуа будет стабильно играть в матчах за Реал до финала ЛЧ
Футбол | 11 мая 2024, 16:59 0
Источник: Куртуа будет стабильно играть в матчах за Реал до финала ЛЧ
Источник: Куртуа будет стабильно играть в матчах за Реал до финала ЛЧ

Бельгийский вратарь восстановился от травмы

Камбосос опасен для Ломаченко. Но победа Джорджа маловероятна
Бокс | 11 мая 2024, 11:25 13
Камбосос опасен для Ломаченко. Но победа Джорджа маловероятна
Камбосос опасен для Ломаченко. Но победа Джорджа маловероятна

Однако Василий – уже далеко не первый номер легкого веса

ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
Футбол | 11.05.2024, 07:01
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Бокс | 11.05.2024, 08:47
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11.05.2024, 15:35
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 17
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
514839
Во интересно: два пенальти не реализовал какой-то Фелипе, которого нет в составе ни одной из команд! Кого-то с трибун приглашали?))
Ответить
+9
AleksDnipro
Як же Любенович змінив Минай. Не знаю як інші, але я особисто топитиму за те, щоб Минай не вилетів з УПЛ. 
P.s. І знову воплі від наших вболівальників, вони завжди все знають та вкурсі: хто де злив, як правильно проводити військові операції і як керувати країною. Це ніколи не зміниться.
Ответить
+8
Показать Скрыть 3 ответа
ALKOSruLKA
Феліпе на 90+3 та 90+6 хвилинах не реалізував пенальті. (Але в складах жодної з команд його зовсім нема). В паралельній новині - рахунок фінальний 2-2.... Рівень!
Ответить
+6
Spaceman
Ау, лапухи, то який все ж таки рахунок? Чи ви там бухаєте вже?
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Ух ніхрєніща собі!!!!!!!!!!!!!! Я перестав дивитись після 2-0 і з траурним настроєм пішов по справах. А тут таке.... Йду дивитись огляд матчу. Блін тепер жалкую що не дивився до кінця. Де можна скачати цілу гру?
Ответить
+4
KvlaD
Колхоз не удержал не то что победу, даже ничью..
Ответить
+3
sashapot2890
Здається в кінці чемпіонату, що команди які йдуть на виліт, чесно грають тільки одна з одною... А в усіх інших матчах результати дуже прогнозовані Особливо з тими командами, якім нічого не потрібно!
Ответить
+3
vruthiy-112
Желько молодець і тільки повага.!!!
Ответить
+2
BekXan
Молодці Мінай.На скільки керівництво Ворскли мудні тупорилі щоб прибрати Максимова який вивів команду в еврокубки в фінал кубка і в першу п'ятірку і готовий був далі працювати бо все виходило ,поставити замість нього не до тренера Скрипника який попросив купу коштів привіз сміття в команду і завалив і дійти до Долганського який показав що він навіть до рівня фізрука не дотягує і взагалі потопив клуб..Це просто не катасрофа це посміховисько і позорище для чемпіонату і ганебна ситуація для вболівальників.А ще 2 тури як грати не кажучи фінал кубка з яким Шахтар можна привітати як володаря.Долганський якщо ти мужик і якщо в тебе є ще капля порядності до свого клубу негайно в відставку.А керівникам клубу ВИ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЮРЕКС !!Так можна догратися і до стикових на першу лігу
Ответить
+2
bullyUA
Как судья не тянул Ворсклу с двумя пеналями подряд - ничего не вышло, еще и очко под конец игры потеряли (а могли и выиграть)! Минаю респект за камбэк! 
Ответить
+2
SeM077
Думав зі Скрипником дно пробили, а ні тут з низу постукали. Не команда а зборище долбодятлів, починаючи з керівників клубу (Фундерат, Лисак), закінчуючи тренерами і футболістами, яких можна назвати з натяжкою. Як так можна грати безхребетно. Не бажаєте грати то не виходьте на поле, випускайте на поле краще уже молодіжку, більше користі буде. Минай з перемогою, показали клас (особливо в пробитті 11-ти метрового). А Ворскла краще вилітайте в першу лігу не позортися. 
Ответить
0
Паваротті
Вауууууу нема слів я уже думав всьо 2:0 тапки, потім 2:2 но думаю і нічия добре після 2:0. Пише кінець матчу 2:2 пішов по своїм справам, через декілька хвилин никаю фюфффф 2:3 Минай виграв. Приємний Шок . Дивний матч P.S.не розумію як може судити судя із Ужгорода команду Минай))))))) це лише у нас в чемпіонаті таке можна).
Ответить
-1
DK1961
Чей то у судеек в последнее время отнимают возможности бабло заработать...
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
10.05.2024, 23:59 2
Другие виды
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
11.05.2024, 00:14 9
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
09.05.2024, 17:12 1
Хоккей
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
11.05.2024, 08:01
Футбол
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
10.05.2024, 22:37 45
Футбол
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
11.05.2024, 04:35 2
Футбол
Легендарный Касильяс расхвалил Лунина и сообщил, кто сыграет в финале ЛЧ
Легендарный Касильяс расхвалил Лунина и сообщил, кто сыграет в финале ЛЧ
09.05.2024, 20:46
Футбол
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
10.05.2024, 17:49
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем