Невероятная победа после тревоги. Минай одолел Ворсклу

В субботу, 11 мая, в матче 28-го тура чемпионата Украины по футболу встретились полтавская «Ворскла» и закарпатский «Минай».

Первая треть первого тайма прошла без опасных моментов. Команды действовали достаточно активно, однако в их атакующих попытках было немало сумбура. Поэтому защита преобладала. На старте поединка небольшим преимуществом владели гости, но хозяева перехватили инициативу и вели игру.

Более половины игрового времени команды провели без ударов в створ ворот. Было много попыток, но все они были неточными. На 30-й минуте полтавчане смогли впервые серьезно побеспокоить голкипера «Миная» Кемкина. Степанюк лежа отдал пас на Глущенко, тот вошел в штрафную площадку, оказался фактически один на один с вратарем, но не смог переиграть его. Кемкин в шпагате отбил мяч ногой.

На 36-й минуте «Ворскла» второй раз попала в створ ворот и открыла счет в матче. Бацула выполнил штрафной удар с правого фланга, на линии вратарской площадки Павлюк выиграл верховую борьбу у Прокопчука и головой переправил мяч в ворота. 223 минуты подряд «Ворскла» не забивала на своем поле в УПЛ.

УПЛ

В начале второй половины встречи активнее был «Минай». Гости даже смогли впервые попасть в створ ворот «Ворсклы». Устименко пробил из пределов штрафной площадки, мяч полетел по центру, Исенко забрал мяч в руки. Однако забить гол смогли хозяева. На 55-й минуте Степанюк принял мяч в штрафной, отдал пас в центр, но Кемкин сыграл на перехвате. Глущенко подобрал мяч на линии штрафной и пробил в дальний угол ворот.

Дальше была воздушная тревога. Команды вернулись на поле примерно через полчаса. Не знаю, что Желько Любенович говорил подопечным во время тревоги, но после возобновления игры «Минай» совершил настоящее чудо.

На 74-й минуте Ременяк сократил отставание своей команды. Он получил пас из глубины поля, вошел в штрафную и пробил ближний угол. Исенко не выручил. Через шесть минут закарпатцы сравняли счет. И снова активное участие в этом моменте принял Ременяк. Он в штрафной боролся с Павлюком и заставил его срезать мяч в собственные ворота.

В компенсированные к основному времени минуты на поле происходило нечто невероятное. Сначала арбитр после подсказки ВАР и личного просмотра эпизода назначил пенальти в ворота «Миная» за фол против Фелипе. Сам легионер пошел его исполнять, но Кемкин в прыжке отбил мяч! Футболисты отыграли одну-две минуты – и снова вмешался ВАР. На этот раз было зафиксировано, что Кемкин вышел с линии ворот до того, как Фелипе нанес удар с «точки». Со второй попытки бразилец снова не переиграл Кемкина – на этот раз голкипер отбил мяч ногой и все сделал по правилам.

УПЛ

Прошло еще несколько минут… и арбитр назначил пенальти в ворота «Ворсклы». Была зафиксирована игра рукой в исполнении Челядина. Снова были консультации с ВАР и просмотр видеоповтора, но арбитр Дьордь своего решения не изменил. Витенчук переиграл Исенко и принес «Минаю» очень важную победу.

Перед игрой многие предполагали немалую ротацию в составе «Ворсклы», которой 15 мая играть финал Кубка Украины против «Шахтера». Однако Сергей Долганский выставил на матч с «Минаем» фактически основной состав. Но это не помогло полтавчанам прервать свою безвыигрышную серию в чемпионате, которая длится уже восемь матчей (одна ничья и семь поражений). Кстати, «Ворскла» располагается не так далеко от зоны переходных матчей – всего 5 очков.

«Минай» во второй части сезона отчаянно борется за место в УПЛ. Команда одержала уже четвертую победу, при том что до Нового года совсем не выигрывала. В оставшихся до конца чемпионата матчах «Минаю» будет сложно заработать зачетные баллы. Соперниками закарпатского клуба будут «Колос» и «Кривбасс». Но чудеса все же случаются. Сегодняшний матч является подтверждением тому.

Украинская Премьер-лига. 28 тур.

«Ворскла» – «Минай» – 2:3

Голи: Павлюк (36), Глущенко (55) - Ременяк (74) Павлюк (80, автогол), Витенчук (90+10, с пенальти).

Фелипе на 90+3 и 90+6 минутах не реализовал пенальти.

Предупреждения: Степанюк (28), Челядин (63), Глущенко (81), Фелипе (85) – Петько (3), Скиба (35), Вакула (90+2)..

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Пердута, Крупский, Павлюк – Сиссоко, Глущенко (Фелипе, 84), Скляр (Челядин, 57) – Кане (Корниенко, 81), Мякушко (Нестеренко, 81) – Степанюк.

«Минай»: Кемкин – Скиба (Семотюк, 62), Чуев, Дмитрук – Прокопчук, Вакула (Корнийчук, 90), Петько (Немчанинов, 75), Витенчук – Кораблин (Гуничев, 46), Ременяк – Устименко (Попов, 90).

Арбитр: Назарий Дьордь (Ужгород).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Наши оценки:

Замены «Ворскла»: Челядин - 5.0, Фелипе - 4.5, Нестеренко - б/о.

Замены «Минай»: Гуничев - 6.0, Семотюк - 6.0, Немчанинов, Попов, Корнийчук - все б/о.

ВОРСКЛА – МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА