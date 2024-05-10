13.05.2024 22:00 - : -
Англия10 мая 2024, 11:32 |
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Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 мая в 22:00 матч чемпионата Англии
10 мая 2024, 11:32 |
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В понедельник, 13 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Ливерпуль».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Астон Вилла – ЛиверпульСмотреть трансляцию
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