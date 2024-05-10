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Чемпионат Англии
Астон Вилла
13.05.2024 22:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 мая 2024, 11:32 |
22
0

Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 мая в 22:00 матч чемпионата Англии

10 мая 2024, 11:32 |
22
0
Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла – Ливерпуль

В понедельник, 13 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Ливерпуль».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Астон Вилла – Ливерпуль
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Трансляция матча В эфире

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Астон Вилла Ливерпуль Астон Вилла - Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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