Астон Вилла оформила крутой камбек на последних минутах матча с Ливерпулем

13 мая состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 3:3.

Голами за гостей отличились Коди Гакпо (23) и Джарелл Куанса (48). Еще один гол в свои ворота оформил Эмилиано Мартинес, который перенаправил мяч в ворота после прострела из правого фланга на 2-й минуте.

У подопечных Унаи Эмери забил Юри Тилеманс (12), а дубль оформил Джон Дуран (85, 88).

Команда Юргена Клоппа занимает третье место в таблице чемпионата Англии с 79 очками. «Астон Вилла» идет на 4-й позиции с 68 пунктами.

АПЛ 2023/24. 37-й тур. 13 мая

Астон Вилла – Ливерпуль – 3:3

Голы: Тилеманс, 12, Дуран, 85, 88 – Мартинес, 2 (автогол), Гакпо, 23, Куанса, 48

The least we deserved. 😤



Jhon Durán's late double earns what could be a vital point. pic.twitter.com/ALQPPVODZW