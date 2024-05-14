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  4. Астон Вилла оформила крутой камбек на последних минутах матча с Ливерпулем
Чемпионат Англии
Астон Вилла
13.05.2024 22:00 – FT 3 : 3
Ливерпуль
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Англия
14 мая 2024, 00:05 | Обновлено 14 мая 2024, 00:10
798
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Астон Вилла оформила крутой камбек на последних минутах матча с Ливерпулем

В 37-м туре АПЛ 2023/24 «мерсисайдцы» сыграли вничью с «вилланами» со счетом 3:3

14 мая 2024, 00:05 | Обновлено 14 мая 2024, 00:10
798
7
Астон Вилла оформила крутой камбек на последних минутах матча с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine

13 мая состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 3:3.

Голами за гостей отличились Коди Гакпо (23) и Джарелл Куанса (48). Еще один гол в свои ворота оформил Эмилиано Мартинес, который перенаправил мяч в ворота после прострела из правого фланга на 2-й минуте.

У подопечных Унаи Эмери забил Юри Тилеманс (12), а дубль оформил Джон Дуран (85, 88).

❗️ Видео голов матча доступны в Telegram!

Команда Юргена Клоппа занимает третье место в таблице чемпионата Англии с 79 очками. «Астон Вилла» идет на 4-й позиции с 68 пунктами.

АПЛ 2023/24. 37-й тур. 13 мая

Астон Вилла – Ливерпуль – 3:3

Голы: Тилеманс, 12, Дуран, 85, 88 – Мартинес, 2 (автогол), Гакпо, 23, Куанса, 48

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Астон Вилла Астон Вилла - Ливерпуль Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу автогол Эмилиано Мартинес Коди Гакпо Юри Тилеманс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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pol-55
Просто хороша відкрита гра,і Ліверу ще повезло.
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-1
Chort
МАЯ АЧКАСТАЧ ШЛЮХА КЛОПП,ХАТЕЛА КВАДРУПУЛ, А ПАЛУЧИЛА СТРАПОНЧИКАМ В ЖОПУ 
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-1
Octopus
Если бы АВ выиграла, у Тоттенхема не было бы никакой мотивации на завтрашнюю игру. А так еще теплится надежда у болельщиков Арсенала.
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
PUMA
Пид#расы ливерные 
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-1
HelpUkraine5566
Здравствуйте я знаю как выиграть у России теоретически Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира и тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост максимальный 
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-2
Login_loginchuck
Норм матч ваще!
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-3
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