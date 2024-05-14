Астон Вилла оформила крутой камбек на последних минутах матча с Ливерпулем
В 37-м туре АПЛ 2023/24 «мерсисайдцы» сыграли вничью с «вилланами» со счетом 3:3
13 мая состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 3:3.
Голами за гостей отличились Коди Гакпо (23) и Джарелл Куанса (48). Еще один гол в свои ворота оформил Эмилиано Мартинес, который перенаправил мяч в ворота после прострела из правого фланга на 2-й минуте.
У подопечных Унаи Эмери забил Юри Тилеманс (12), а дубль оформил Джон Дуран (85, 88).
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Команда Юргена Клоппа занимает третье место в таблице чемпионата Англии с 79 очками. «Астон Вилла» идет на 4-й позиции с 68 пунктами.
АПЛ 2023/24. 37-й тур. 13 мая
Астон Вилла – Ливерпуль – 3:3
Голы: Тилеманс, 12, Дуран, 85, 88 – Мартинес, 2 (автогол), Гакпо, 23, Куанса, 48
The least we deserved. 😤— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 13, 2024
Jhon Durán's late double earns what could be a vital point. pic.twitter.com/ALQPPVODZW
It ends level at Villa Park. #AVLLIV pic.twitter.com/ZnE1lANKWb— Liverpool FC (@LFC) May 13, 2024
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