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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 01:36 | Обновлено 02 марта 2025, 01:37
91
0

«Пропустили нелогичный гол». Пресс-конференция Ротаня после игры с Шахтером

Украинский тренер дал несколько комментариев после матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги

02 марта 2025, 01:36 | Обновлено 02 марта 2025, 01:37
91
0
«Пропустили нелогичный гол». Пресс-конференция Ротаня после игры с Шахтером
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань дал пресс-конференцию после матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором его команда уступила донецкому «Шахтеру» со счетом 0:3.

– Обидно проиграть в таком матче, тем более что игра нам давалась, и я считаю, что по итогам встречи мы могли бы иметь гораздо больше. Но индивидуальное мастерство игроков... Как я говорил во флешинтервью, видимо, такие игроки, как Судаков, стоят 60 миллионов и решают судьбу матча. Впрочем, я горжусь своей командой, отношением, и сегодня мы были не хуже, так точно, а могли бы быть и лучше.

– Очень хороший первый тайм и большая часть второго, где команда не уступала, боролась и не проигрывала в определенных компонентах «Шахтеру», но после 76-й минуты посыпалась. В чем проблема, возможно, психология?
– Видимо, вопрос в ментальности. Пропустили, считаю, нелогичный гол, ведь «Шахтер» так никогда не играет. Выбили мяч, и не было с нашей стороны баланса. Немножко прозевали, и центральные защитники были слишком широко друг от друга. В этот момент мяч получил Судаков, и, как я уже говорил, сделал игру. После первого пропущенного гола мы вынуждены были раскрываться, и вы, наверное, заметили, что мы пытались спасти эту игру. Индивидуальное мастерство у «Шахтера», надо быть откровенным, – с этим ничего не поделаешь. Мы не имеем таких исполнителей, но в то же время имеем замечательных игроков, которые понимают и хотят играть в наш футбол. Уверен, что после таких матчей они будут становиться лучше. Несмотря на то, что сегодня мы уступили с неприятным счетом, я не согласен, что мы заслуживаем этого.

– Вы только что вышли из раздевалки. Расскажите, какими были ваши первые слова. Возможно, вы сказали так же, как и нам, что счет не по игре, или же был другой разговор, и кто-то получил замечание, что где-то недоиграл?
– Ну, слушайте, то, что есть какие-то тактические моменты, мы их исправляем, но после игры следует поблагодарить ребят за работу. Они сегодня как минимум не хотели играть на ничью, а, наоборот, на победу. Однако после пропущенного мяча мы уже ментально не были готовы. Должны всегда следить и быть сконцентрированными, даже когда счет стал 0:1. Стоит думать об атаке, не забывая о балансе. В этом аспекте мы были не лучшими. Для нас подобные матчи обучающие, и уверен, что мы станем только лучше. Ребятам сказал: дай Бог, чтобы мы играли больше таких матчей, как с «Шахтером», и стремились к такому уровню.

– Довольны ли вы своими заменами?
– Очень тяжело, когда матч такого напряжения, и можно сказать, что где-то хотели большего от замен, но мы пропустили нелогичный гол, который выбил всю команду из колеи. Думаю, если бы было еще 10 подобных возможностей, мы бы с ними справились и не было бы таких провалов, как произошли. Это больше вопрос опыта в таких матчах.

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Даниил Кирияка Источник: ФК Шахтер Донецк
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