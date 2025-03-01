«Был очень удивлен». Таловеров рассказал об обещании, которое дал ван Дейк

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров рассказал об обещании, которое ему дал лидер обороны «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после матча Лиги Европы сезона-2023/24, когда сам воспитанник донецкого «Шахтера» еще играл за австрийский ЛАСК.

Тогда голландец не смог обменяться футболками с игроком сборной Украины, потому что последнего опередил кто-то из тогдашних одноклубников. Но в ответ ван Дейк пообещал отдать свою игровую амуницию Максиму в ответном матче на «Энфилде».

«Один из моих партнеров по команде хотел отобрать майку у Вирджила, но он сказал: «Нет, нет, нет, потому что я обещал Макси». И он указал на меня.

Я был очень удивлен, потому что прошло два месяца, и представьте, сколько игроков просят у Вирджила его футболку. Он показал мне, кем я хочу стать за несколько лет, и что если я что-то пообещаю, то сделаю это», – сказал Максим в интервью The Guardian.

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