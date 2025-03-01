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  4. «Был очень удивлен». Таловеров рассказал об обещании, которое дал ван Дейк
Англия
01 марта 2025, 22:26 |
1314
0

«Был очень удивлен». Таловеров рассказал об обещании, которое дал ван Дейк

Нидерландец приятно удивил украинца

01 марта 2025, 22:26 |
1314
0
«Был очень удивлен». Таловеров рассказал об обещании, которое дал ван Дейк
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров рассказал об обещании, которое ему дал лидер обороны «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после матча Лиги Европы сезона-2023/24, когда сам воспитанник донецкого «Шахтера» еще играл за австрийский ЛАСК.

Тогда голландец не смог обменяться футболками с игроком сборной Украины, потому что последнего опередил кто-то из тогдашних одноклубников. Но в ответ ван Дейк пообещал отдать свою игровую амуницию Максиму в ответном матче на «Энфилде».

«Один из моих партнеров по команде хотел отобрать майку у Вирджила, но он сказал: «Нет, нет, нет, потому что я обещал Макси». И он указал на меня.

Я был очень удивлен, потому что прошло два месяца, и представьте, сколько игроков просят у Вирджила его футболку. Он показал мне, кем я хочу стать за несколько лет, и что если я что-то пообещаю, то сделаю это», – сказал Максим в интервью The Guardian.

Ранее сообщалось, как живет Таловеров в Плимуте вместе с любимой.

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Максим Таловеров Вирджил ван Дейк Ливерпуль Плимут ЛАСК Лига Европы футболки
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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