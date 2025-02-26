ФОТО. Как живёт Максим Таловеров в Плимуте вместе с возлюбленной
Сплошная любовь...
Елизавета наслаждается временем в Англии, поддерживая своего жениха Максима Таловерова, который борется за выживание в Чемпионшипе в составе «Плимута».
Получив британскую визу, она теперь может быть рядом с ним.
Результаты команды заметно улучшились после прихода центрбека сборной Украины.
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Каждый момент из жизни пары наполнен любовью, совсем скоро должна состояться свадьба.
На своей странице в Instagram Елизавета зафиксировала Максима за рулем автомобиля во время очередного дождливого дня в Плимуте, а также показала немного антуража квартиры, в которой они сейчас проживают.
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