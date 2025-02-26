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  4. ФОТО. Как живёт Максим Таловеров в Плимуте вместе с возлюбленной
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26 февраля 2025, 23:34 |
834
0

ФОТО. Как живёт Максим Таловеров в Плимуте вместе с возлюбленной

Сплошная любовь...

26 февраля 2025, 23:34 |
834
0
ФОТО. Как живёт Максим Таловеров в Плимуте вместе с возлюбленной
Instagram. Максим Таловеров

Елизавета наслаждается временем в Англии, поддерживая своего жениха Максима Таловерова, который борется за выживание в Чемпионшипе в составе «Плимута».

Получив британскую визу, она теперь может быть рядом с ним.

Результаты команды заметно улучшились после прихода центрбека сборной Украины.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Каждый момент из жизни пары наполнен любовью, совсем скоро должна состояться свадьба.

На своей странице в Instagram Елизавета зафиксировала Максима за рулем автомобиля во время очередного дождливого дня в Плимуте, а также показала немного антуража квартиры, в которой они сейчас проживают.

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фото lifestyle Максим Таловеров Плимут сборная Украины по футболу чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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