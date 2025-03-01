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  4. ВИДЕО. Наш любимый джедай. Жирона отреагировала на игру Цыганкова
Испания
01 марта 2025, 18:15 |
808
0

ВИДЕО. Наш любимый джедай. Жирона отреагировала на игру Цыганкова

Виктор оформил 1+1 в матче Ла Лиги

01 марта 2025, 18:15 |
808
0
ВИДЕО. Наш любимый джедай. Жирона отреагировала на игру Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Жирона словами «Мастер джедай» и «Наш любимый джедай» отреагировала на игру и празднование хавбека Виктора Цыганкова, который в матче с Сельтой (2:2) забил гол и сделал результативную передачу.

Украинец, празднуя гол, достал световой меч из фильмов Star Wars. Такое празднование Цыганков впервые показал еще в прошлом сезоне.

В текущем чемпионате у игрока два гола и четыре результативные передачи.

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Сельта Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков видео
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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