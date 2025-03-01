ВИДЕО. Наш любимый джедай. Жирона отреагировала на игру Цыганкова

Жирона словами «Мастер джедай» и «Наш любимый джедай» отреагировала на игру и празднование хавбека Виктора Цыганкова, который в матче с Сельтой (2:2) забил гол и сделал результативную передачу.

Украинец, празднуя гол, достал световой меч из фильмов Star Wars. Такое празднование Цыганков впервые показал еще в прошлом сезоне.

В текущем чемпионате у игрока два гола и четыре результативные передачи.

