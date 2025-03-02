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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
01.03.2025 17:15 – FT 1 : 1
Севилья
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Испания
02 марта 2025, 02:01 | Обновлено 02 марта 2025, 02:14
14
0

Спасительный гол Лукебакио. Райо Вальекано и Севилья сыграли вничью

Бельгийский вингер сравнял счет на 81-й минуте

02 марта 2025, 02:01 | Обновлено 02 марта 2025, 02:14
14
0
Спасительный гол Лукебакио. Райо Вальекано и Севилья сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine. Севилья

В субботу, 1 марта, состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Севильей».

Встречу принимал Эстадио де Валлескас в Мадриде.

Первая половина встречи завершилась со счетом 0:0, а во второй команды обменялись голами: у хозяев забил Андрей Рациу, у гостей – Доди Лукебакио. Матч завершился со счетом 1:1.

После этого матча «Райо Вальекано» с 36 баллами расположился на 7-м месте, а «Севилья» с 33 очками заняла 11-ю позицию.

Ла Лига. 26-й тур

Райо Вальекано – Севилья – 1:1

Голы: Рациу, 55 – Лукебакио, 81

Видеообзор матча:

Фото матча:

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Доди Лукебакио (Севилья).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Рациу (Райо Вальекано).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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