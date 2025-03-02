Спасительный гол Лукебакио. Райо Вальекано и Севилья сыграли вничью
Бельгийский вингер сравнял счет на 81-й минуте
В субботу, 1 марта, состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Севильей».
Встречу принимал Эстадио де Валлескас в Мадриде.
Первая половина встречи завершилась со счетом 0:0, а во второй команды обменялись голами: у хозяев забил Андрей Рациу, у гостей – Доди Лукебакио. Матч завершился со счетом 1:1.
После этого матча «Райо Вальекано» с 36 баллами расположился на 7-м месте, а «Севилья» с 33 очками заняла 11-ю позицию.
Ла Лига. 26-й тур
Райо Вальекано – Севилья – 1:1
Голы: Рациу, 55 – Лукебакио, 81
Видеообзор матча:
Фото матча:
События матча
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