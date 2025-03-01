ВИДЕО. Иско бурно отпраздновал гол в ворота Реала, за который играл 9 лет
32-летний испанец вывел Бетис вперед в матче 26-го тура Ла Лиги, реализовав пенальти
1 марта проходит матч 26-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Бетис и Реал Мадрид.
Коллективы играют на стадионе Бенито Вильямарин в Севильне. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
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Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных.
На 54-й минуте 32-летний испанец Иско поразил ворота королевского клуба с пенальти и вывел хозяев вперед. А на 34-й Иско также отдал ассист на своего партнера Джонни Кардосо, точно навесив с углового.
Иско бурно отпраздновал забитый мяч, а затем поцеловал жену на трибунах. Иско с 2013 по 2022 год выступал в составе сливочных и выиграл 9 трофеев.
ВИДЕО. Иско бурно отпраздновал гол в ворота Реала, за который выступал 9 лет
🪄🎩⚽️— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) March 1, 2025
No quieras entenderlo... ¡@isco_alarcon es MAGIA!#LALIGAHighlights #RealBetisRealMadrid pic.twitter.com/1igDo0YWXa
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