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Испания
01 марта 2025, 21:15 | Обновлено 01 марта 2025, 21:17
981
1

ВИДЕО. Иско бурно отпраздновал гол в ворота Реала, за который играл 9 лет

32-летний испанец вывел Бетис вперед в матче 26-го тура Ла Лиги, реализовав пенальти

01 марта 2025, 21:15 | Обновлено 01 марта 2025, 21:17
981
1
ВИДЕО. Иско бурно отпраздновал гол в ворота Реала, за который играл 9 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта проходит матч 26-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Бетис и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Бенито Вильямарин в Севильне. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

На 54-й минуте 32-летний испанец Иско поразил ворота королевского клуба с пенальти и вывел хозяев вперед. А на 34-й Иско также отдал ассист на своего партнера Джонни Кардосо, точно навесив с углового.

Иско бурно отпраздновал забитый мяч, а затем поцеловал жену на трибунах. Иско с 2013 по 2022 год выступал в составе сливочных и выиграл 9 трофеев.

ВИДЕО. Иско бурно отпраздновал гол в ворота Реала, за который выступал 9 лет

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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