Юрген КЛОПП: «Как соперник сравнял счет, я даже не знаю»
Главный тренер «Ливерпуля» рассказал о ничьей с «Астон Виллой»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил матч 37 тура АПЛ, в котором «Ливерпуль» потерял на последних минутах победу против «Астон Виллы» (3:3).
«Мы играли в действительно хороший футбол. Мы были очень хорошими, делали много хороших вещей и создавали много проблем.
Мы давали им слишком много шансов. Это было очень напряженно для ребят. Они создавали слишком многое. Они слишком часто были в нашей штрафной, и мы произвели замены. Потом мы совершили ошибку. Это бывает.
Они сравняли счет, и я даже не знаю, как. Характер ребят сегодня был выдающимся в нашей ситуации. Мы хотели выиграть игру. В тот момент, когда мы счёт стал 3:2, это было действительно сложно. Вот и все, такова история игры.
Я видел команду с сильным характером, что самое важное. За характер, который мы продемонстрировали сегодня, мы должны иметь пять очков, но мы получили только одно.
Местами было остро, и это действительно тяжело. Они забивали голы, так что, возможно, так и должно было быть сегодня. Мне понравилась игра и характер, который мы продемонстрировали. Сейчас это домашняя игра, которая несколько другая, но сегодня мы должны были это показать и ребята сделали это с отличием.
Кванса? Все видят, молодой парень, и ему посчастливилось играть. Сегодня он сыграл уникальную игру, пытаясь сыграть против Олли Уоткинса. Вы можете спросить об этом у многих центральных защитников, и им будет тяжело. Как часто он спасал нашу спину в решающие моменты, и сейчас он заслуживает этого.
Болельщики? Я не сомневаюсь в наших отношениях. Я очень ценю это. Я не могу и пока не могу выразить это словами, потому что я должен немного защитить себя – эмоции выйдут наружу», – сказал Клопп.
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