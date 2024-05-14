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14 мая 2024, 04:00 | Обновлено 14 мая 2024, 04:21
53
0

Юрген КЛОПП: «Как соперник сравнял счет, я даже не знаю»

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал о ничьей с «Астон Виллой»

14 мая 2024, 04:00 | Обновлено 14 мая 2024, 04:21
53
0
Юрген КЛОПП: «Как соперник сравнял счет, я даже не знаю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил матч 37 тура АПЛ, в котором «Ливерпуль» потерял на последних минутах победу против «Астон Виллы» (3:3).

«Мы играли в действительно хороший футбол. Мы были очень хорошими, делали много хороших вещей и создавали много проблем.

Мы давали им слишком много шансов. Это было очень напряженно для ребят. Они создавали слишком многое. Они слишком часто были в нашей штрафной, и мы произвели замены. Потом мы совершили ошибку. Это бывает.

Они сравняли счет, и я даже не знаю, как. Характер ребят сегодня был выдающимся в нашей ситуации. Мы хотели выиграть игру. В тот момент, когда мы счёт стал 3:2, это было действительно сложно. Вот и все, такова история игры.

Я видел команду с сильным характером, что самое важное. За характер, который мы продемонстрировали сегодня, мы должны иметь пять очков, но мы получили только одно.

Местами было остро, и это действительно тяжело. Они забивали голы, так что, возможно, так и должно было быть сегодня. Мне понравилась игра и характер, который мы продемонстрировали. Сейчас это домашняя игра, которая несколько другая, но сегодня мы должны были это показать и ребята сделали это с отличием.

Кванса? Все видят, молодой парень, и ему посчастливилось играть. Сегодня он сыграл уникальную игру, пытаясь сыграть против Олли Уоткинса. Вы можете спросить об этом у многих центральных защитников, и им будет тяжело. Как часто он спасал нашу спину в решающие моменты, и сейчас он заслуживает этого.

Болельщики? Я не сомневаюсь в наших отношениях. Я очень ценю это. Я не могу и пока не могу выразить это словами, потому что я должен немного защитить себя – эмоции выйдут наружу», – сказал Клопп.

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Ливерпуль Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла - Ливерпуль Юрген Клопп пресс-конференция
Сергей Рипьюк Источник: BBC
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