Астон Вилла – Ливерпуль – 3:3. Красные пропустили дважды в конце. Видео
Подопечные Унаи Эмери отыгрались с 1:3
Состоялся поединок 27 тура Английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль», до 83 минуты уступала через автогол своего вратаря Мартинеса и точные удары Гакпо и Квансы, но сумела в конце забить дважды и свести матч к ничьей 3:3.
Английская Премьер-лига.37 тур
Астон Вилла – Ливерпуль – 3:3
Голы: Тилеманс, 12, Дюран, 85, 88 – Мартинес, 2, аг, Гакпо, 23, Кванса, 48
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Кванса, ван Дейк, Гомес — Эллиотт (Гравенберх, 76), Эндо (Собослаи, 76), Мак Аллистер — Салах, Гакпо (Нуньес, 75), Диас (Джонс, 76)
События матча
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