Астон Вилла – Ливерпуль – 3:3. Красные пропустили дважды в конце. Видео

Состоялся поединок 27 тура Английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль», до 83 минуты уступала через автогол своего вратаря Мартинеса и точные удары Гакпо и Квансы, но сумела в конце забить дважды и свести матч к ничьей 3:3.

Английская Премьер-лига.37 тур

Астон Вилла – Ливерпуль – 3:3

Голы: Тилеманс, 12, Дюран, 85, 88 – Мартинес, 2, аг, Гакпо, 23, Кванса, 48

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Кванса, ван Дейк, Гомес — Эллиотт (Гравенберх, 76), Эндо (Собослаи, 76), Мак Аллистер — Салах, Гакпо (Нуньес, 75), Диас (Джонс, 76)