Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Ливерпуль – 3:3. Красные пропустили дважды в конце. Видео
Чемпионат Англии
Астон Вилла
13.05.2024 22:00 – FT 3 : 3
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 мая 2024, 03:40 | Обновлено 14 мая 2024, 03:56
144
0

Астон Вилла – Ливерпуль – 3:3. Красные пропустили дважды в конце. Видео

Подопечные Унаи Эмери отыгрались с 1:3

14 мая 2024, 03:40 | Обновлено 14 мая 2024, 03:56
144
0
Астон Вилла – Ливерпуль – 3:3. Красные пропустили дважды в конце. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 27 тура Английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль», до 83 минуты уступала через автогол своего вратаря Мартинеса и точные удары Гакпо и Квансы, но сумела в конце забить дважды и свести матч к ничьей 3:3.

Английская Премьер-лига.37 тур

Астон Вилла – Ливерпуль – 3:3

Голы: Тилеманс, 12, Дюран, 85, 88 – Мартинес, 2, аг, Гакпо, 23, Кванса, 48

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Кванса, ван Дейк, Гомес — Эллиотт (Гравенберх, 76), Эндо (Собослаи, 76), Мак Аллистер — Салах, Гакпо (Нуньес, 75), Диас (Джонс, 76)

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Астон Вилла).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Астон Вилла).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Джарелл Куанса (Ливерпуль).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Астон Вилла).
2’
ГОЛ ! Автогол забил Эмилиано Мартинес (Астон Вилла).
По теме:
Юрген КЛОПП: «Как соперник сравнял счет, я даже не знаю»
Серия А. Гол Артура принес Фиорентине победу над Монцой
Таблица АПЛ после побед лидеров, поражения Ман Юнайтед и ничьей Ливерпуля
Ливерпуль Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла - Ливерпуль видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Футбол | 13 мая 2024, 11:59 28
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу

Украинский вратарь продлит контракт с «галактикос» до 2029 года

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 13 мая 2024, 16:59 0
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри

Поединок за абсолют пройдет вечером 18 мая в саудовском Эр-Рияде

Лунин высказался о камбеке Куртуа и возможном выходе Тибо в финале ЛЧ
Футбол | 13.05.2024, 07:22
Лунин высказался о камбеке Куртуа и возможном выходе Тибо в финале ЛЧ
Лунин высказался о камбеке Куртуа и возможном выходе Тибо в финале ЛЧ
Динамо определило лучшего игрока матча против Шахтера
Футбол | 13.05.2024, 20:47
Динамо определило лучшего игрока матча против Шахтера
Динамо определило лучшего игрока матча против Шахтера
Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус
Футбол | 14.05.2024, 01:01
Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус
Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Байер не проигрывает уже 50 матчей подряд. Но это еще не рекорд всех времен
Байер не проигрывает уже 50 матчей подряд. Но это еще не рекорд всех времен
13.05.2024, 08:01 10
Футбол
Анчелотти признался, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче
Анчелотти признался, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче
12.05.2024, 07:01 1
Футбол
«Ходячий злодей». Фанаты по всему миру отреагировали на победу Ломаченко
«Ходячий злодей». Фанаты по всему миру отреагировали на победу Ломаченко
12.05.2024, 11:25
Бокс
Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
12.05.2024, 21:28 27
Теннис
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
13.05.2024, 08:00 1
Хоккей
Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко
Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко
13.05.2024, 07:55 4
Футбол
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
12.05.2024, 07:01 36
Футбол
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
12.05.2024, 20:13 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем