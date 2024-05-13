13 мая на «Вилла Парк» пройдет матч 37-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Астон Вилла» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Астон Вилла

Команда проводит непростой отрезок сезона явно не в лучшей форме. Для нее все осложняется еще и тем, что параллельно нужно было тратить немало сил и внимания на Лигу конференций. Там звоночек прозвучал еще с Лиллем, которому проиграли ответный поединок, и прошли только за счет умения Эмилиано Мартинеса выигрывать серии пенальти. Но Олимпиакос в Бирмингеме выиграл первый полуфинал 4:2. В четверг вместо реванша было новое поражение, 0:2. Параллельно начал барахлить клуб и в АПЛ. Сначала дали отыграться Челси, хотя вели 2:0. А потом и вовсе проиграли кризисному Брайтону, пропустив единственный гол на 87-й минуте. Благо, что преследователь, Тоттенхэм, ничуть не лучше, и есть все шансы сейчас оформить 4-е, лигочемпионовское место.

Ливерпуль

Клуб уже может готовить проводы Юргена Клоппа. Квадрупл взять не вышло, но немец уходит на хорошем фоне. Он напоследок взял еще 1 титул, пусть и в виде Кубка Лиги. После этого был разочаровывающий для красных отрезок, с вылетами из Лиги Европы и Кубка Англии. Да и в АПЛ любые надежды на трофей разбились об отрезок с одной победой и 5 очками за 5 туров. В итоге теперь понятно, что мерсисайдцы финишируют на нынешнем третьем месте - что все равно заметно лучше, чем годом ранее, когда гранд остался без Лиги чемпионов. Но все-таки последний поединок Клоппа на Энфилде закончился достаточно типичной для него зрелищным результатом, в виде 4:2 с Тоттенхэмом.

Статистика личных встреч

Год назад, в мае 2023-го, виллане после 5 поражений кряду наконец-то смогли взять ничью. Но в сентябре красные дома оформили 3:0.

Прогноз

Букмекерские конторы понимают, что падение Астон Виллы совпало во времени с долгожданным выходом из кризиса мерсисайдцев. Рискнем предположить, что гости смогут выиграть этот поединок (коэффициент - 1,72).