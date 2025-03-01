1 марта состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Кристал Пэлас и Миллуолл.

Поединок прошел на стадионе Селлхерст Парк в Лондоне. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, орлы пробились в четвертьфинал.

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Встреча началась с жуткого инцидента. Голкипер гостей Лиэм Робертс влетел шипами в голову форварда Пэлас Жану-Филиппу Матете.

Робертс получил заслуженную красную карточку, а Матету унесли с поля на носилках. Жану-Филиппу понадобилась кислородная маска.

Пока что нет никаких апдейтов о состоянии здоровья Матеты.

ВИДЕО. В Кубке Англии кипер влетел шипами в голову соперника. Игрока унесли

ФОТО. В Кубке Англии кипер влетел шипами в голову соперника. Игрока унесли