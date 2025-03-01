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Кубок Англии
Кристал Пэлас
01.03.2025 14:15 – FT 3 : 1
Миллуолл
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Англия
01 марта 2025, 17:17 | Обновлено 01 марта 2025, 17:19
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ВИДЕО. В Кубке Англии кипер влетел шипами в голову соперника. Игрока унесли

Лиэм Робертс из Миллуолла нанес травму форварду Кристал Пэлас Матете и получил красную

01 марта 2025, 17:17 | Обновлено 01 марта 2025, 17:19
292
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ВИДЕО. В Кубке Англии кипер влетел шипами в голову соперника. Игрока унесли
Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Кристал Пэлас и Миллуолл.

Поединок прошел на стадионе Селлхерст Парк в Лондоне. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, орлы пробились в четвертьфинал.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Встреча началась с жуткого инцидента. Голкипер гостей Лиэм Робертс влетел шипами в голову форварда Пэлас Жану-Филиппу Матете.

Робертс получил заслуженную красную карточку, а Матету унесли с поля на носилках. Жану-Филиппу понадобилась кислородная маска.

Пока что нет никаких апдейтов о состоянии здоровья Матеты.

ВИДЕО. В Кубке Англии кипер влетел шипами в голову соперника. Игрока унесли

ФОТО. В Кубке Англии кипер влетел шипами в голову соперника. Игрока унесли

v-kubke-anglii-kiper-vletel-shipami-v-golovu-sopernika-igroka-unesli-roberts-mateta-milluol-pelas-01032025
v-kubke-anglii-kiper-vletel-shipami-v-golovu-sopernika-igroka-unesli-roberts-mateta-milluol-pelas-01032025-foto-1
v-kubke-anglii-kiper-vletel-shipami-v-golovu-sopernika-igroka-unesli-roberts-mateta-milluol-pelas-01032025-foto-2
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События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Кристал Пэлас).
45’ +14
ГОЛ ! Мяч забил Уэс Хардинг (Миллуолл).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Муньос (Кристал Пэлас).
33’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Яфет Танганга (Миллуолл).
8’
Liam Roberts (Миллуолл) получает красную карточку.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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