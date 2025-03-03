Прыжок шипами в голову. Ужасный эпизод из Кубка Англии: каковы последствия

Форвард Кристал Пэлас Жан-Филипп Матета получил серьезную травму в матче 1/8 финала Кубка Англии против Миллуола (3:1).

На 7-й минуте голкипер гостей Лиам Робертс выбежал за пределы штрафной, чтобы выбить мяч, но вместо этого ударил Матету ногой в голову. Француз упал на газон, где получил длительную медицинскую помощь, после чего его вынесли с поля на носилках и доставили в больницу.

Медики наложили нападающему 25 швов на рваную рану за ухом. Кристал Пэлас заверил, что угрозы его жизни нет, и Матета уже начал восстановление под наблюдением врачей.

Судья Майкл Оливер сначала не заметил нарушения, но после просмотра VAR Робертса удалили с поля. Президент Пэлас Стив Перриш назвал этот эпизод одним из самых безрассудных фолов в истории.

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал, сколько времени без футбола может провести Матета:

«Кипер Милуолла получил прямую красную карточку за прыжок шипами в голову нападающему Кристал Пелес. Здесь может находиться комплекс повреждений. Прежде всего, рваные раны лица (из-за удара шипами), сотрясение мозга (резкий удар в голову), перелом челюсти (ушиб в боковую часть лицевого черепа).

Также признаком перелома может быть применение ингаляционного обезболивания при оказании помощи, которое, как пришлось, используют для обезболивания сильного болевого синдрома. Игрок покинул поле на носилках и был отправлен в ближайший госпиталь прямо со стадиона.

Можно ожидать, что Матета пропустит, как минимум, 2 недели, следуя протоколу помощи при сотрясении мозга».

В текущем сезоне 26-летний Матета является лучшим бомбардиром команды, он забил 15 голов в 33 матчах, если учитывать все турниры.

ВИДЕО. Прыжок шипами в голову. Ужасный эпизод из Кубка Англии