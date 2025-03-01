Кубок Англии. Странный разгром лидера Чемпионшипа, успех команды АПЛ
Кристал Пэлас и Престон вышли в четвертьфинал
В субботу в Англии пройдут четыре кубковых матча. В дневной программе один из лидеров Чемпионшипа Бернли и команда с невероятной обороной (всего 9 пропущенных голов в 34-х встречах) неожиданно проиграла Престону со счетом 0:3.
Еще одним четвертьфиналистом Кубка Англии стал представитель АПЛ Кристал Пэлас, который обыграл Миллуолл.
Позже сегодня Борнмут Ильи Забарного примет Вулверхэмптон, а Плимут Максима Таловерова сыграет с Манчестер Сити.
Кубок Англии. 5-й раунд
Престон – Бернли 3:0
Голы: Брэди, 31, Осмайич, 44, Кин, 74
Кристал Пэлас – Миллуолл 3:1
Голы: Танганга, 33 (в свои ворота), 33, Муньос, 40, Нкетиа, 81 - Хардинг, 45
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