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Кубок Англии
Кристал Пэлас
01.03.2025 14:15 – FT 3 : 1
Миллуолл
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Англия
01 марта 2025, 16:21 | Обновлено 01 марта 2025, 16:23
569
0

Кубок Англии. Странный разгром лидера Чемпионшипа, успех команды АПЛ

Кристал Пэлас и Престон вышли в четвертьфинал

01 марта 2025, 16:21 | Обновлено 01 марта 2025, 16:23
569
0
Кубок Англии. Странный разгром лидера Чемпионшипа, успех команды АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу в Англии пройдут четыре кубковых матча. В дневной программе один из лидеров Чемпионшипа Бернли и команда с невероятной обороной (всего 9 пропущенных голов в 34-х встречах) неожиданно проиграла Престону со счетом 0:3.

Еще одним четвертьфиналистом Кубка Англии стал представитель АПЛ Кристал Пэлас, который обыграл Миллуолл.

Позже сегодня Борнмут Ильи Забарного примет Вулверхэмптон, а Плимут Максима Таловерова сыграет с Манчестер Сити.

Кубок Англии. 5-й раунд

Престон – Бернли 3:0
Голы: Брэди, 31, Осмайич, 44, Кин, 74

Кристал Пэлас – Миллуолл 3:1
Голы: Танганга, 33 (в свои ворота), 33, Муньос, 40, Нкетиа, 81 - Хардинг, 45

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Кубок Англии по футболу Престон Кристал Пэлас Бернли Миллуолл
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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